Μήτογλου: «Εκεί που δεν σε βλέπει κανείς, χτίζεται αυτό που θα βλέπουν όλοι»

Ο Ντίνος Μήτογλου έχει σηκώσει ήδη μανίκια ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, θέλοντας να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος για τη νέα σεζόν με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο διεθνής φόργουορντ πραγματοποιεί ατομικές προπονήσεις στο παρκέ του T-Center.

Μάλιστα, ο Μήτογλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους ένα στιγμιότυπο από την προπόνησή του, συνοδεύοντάς το από ένα χαρακτηριστικό μήνυμα. «Εκεί που δεν σε βλέπει κανείς, χτίζεται αυτό που θα βλέπουν όλοι», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram, δείχνοντας τη φιλοσοφία με την οποία έχει ξεκινήσει τη δουλειά ενόψει της νέας σεζόν.