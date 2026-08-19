Από τη Νέα Φιλαδέλφεια, στα... αστέρια του Champions League!

Η ΑΕΚ επιστρέφει από τη Σόφια με ένα αποτέλεσμα που, δεδομένων των συνθηκών, δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί κακό.

Το 0-0 με τη Λέφσκι δεν της δίνει προβάδισμα, κρατά όμως την υπόθεση της πρόκρισης ολοζώντανη και, κυρίως, τη μεταφέρει στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί όπου την ερχόμενη Τετάρτη (26/08) θα έχει μπροστά της μια μεγάλη ευκαιρία για να «σφραγίσει» την παρουσία της στη League Phase του Champions League. Πριν από λίγο καιρό, ποιος δεν θα αγόραζε αυτό το σενάριο;

Η Λέφσκι είχε ήδη δώσει δέκα επίσημα παιχνίδια, ήταν αήττητη και έπαιζε στην έδρα της μπροστά σε περίπου 38.000 οπαδούς, την ώρα που η ΑΕΚ βρισκόταν μόλις στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι της. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς όχι μόνο στάθηκε όρθια σε μια δύσκολη έδρα, αλλά για μεγάλο διάστημα ήταν εκείνη που έλεγξε τον ρυθμό κι είχε τις σημαντικότερες ευκαιρίες για να πάρει ακόμη και τη νίκη.

Η ΑΕΚ έκανε πολλά πράγματα σωστά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όταν περιόρισε σημαντικά τη Λέφσκι και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να βρει το γκολ, με αποκορύφωμα το δοκάρι του Γιόβιτς μετά την εξαιρετική κάθετη πάσα του Μάγιερ. Της έλειψε, όμως, η αποτελεσματικότητα κι η καθαρή απόφαση στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, στοιχεία που θα χρειαστεί να έχει στη ρεβάνς.

Είναι πολύ σημαντικό, όμως, ότι η ΑΕΚ έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων χωρίς να διαθέτει ακόμα τον αγωνιστικό ρυθμό του αντιπάλου της. Η τακτική της εικόνα, η αμυντική συνέπεια κι ο τρόπος με τον οποίο κατάφερε να περιορίσει τα δυνατά σημεία της Λέφσκι αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη ενόψει της ρεβάνς.

Πλέον, όμως, το ζητούμενο θα είναι διαφορετικό… Στη Σόφια, η ΑΕΚ έπρεπε πρώτα απ' όλα να μην μπει σε ρόλο κυνηγού. Στη Νέα Φιλαδέλφεια θα πρέπει να «ξεκλειδώσει» το παιχνίδι, να δημιουργήσει περισσότερες «καθαρές» ευκαιρίες και, όταν αυτές παρουσιαστούν, να είναι πιο ουσιαστική. Θα χρειαστεί περισσότερα από τη μεσοεπιθετική της γραμμή, γιατί απέναντι σε έναν αντίπαλο που θα κληθεί να διαχειριστεί και την «καυτή» αμτόσφαιρα της Allwyn Arena, η «Ένωση» θα πρέπει να επιβάλει εκείνη τους όρους.

Η ΑΕΚ κατάφερε στη Βουλγαρία να «σβήσει» σε μεγάλο βαθμό την έδρα της Λέφσκι. Τώρα καλείται να κάνει το ακριβώς αντίθετο: να… ανάψει τη δική της. Δεν θέλει, άλλωστε, και πολύ μια «σπίθα» αρκεί!

Ένα 90λεπτο μακριά από τα… αστέρια, μέσα στο «σπίτι» της, απέναντι σε έναν αντίπαλο που είναι υπολογίσιμος αλλά η ΑΕΚ απέδειξε ότι διαθέτει περισσότερη ποιότητα. Ένα παιχνίδι που μπορεί να καθορίσει ολόκληρη τη συνέχεια της ευρωπαϊκής της πορείας. Αν υπάρχει, όμως, ένα πράγμα που φάνηκε από τον πρώτο αγώνα στη Σόφια, είναι ότι η ΑΕΚ έχει κάθε δικαίωμα να πιστεύει πως μπορεί να το κάνει. Και στη Νέα Φιλαδέλφεια τα πάντα θα είναι διαφορετικά…

Πριν φτάσουμε, όμως, στη ρεβάνς προέχει η αναμέτρηση με τον Ηρακλή το Σάββατο (22/08) στην Allwyn Arena. Από εκεί θα ξεκινήσει κι η υπεράσπιση του τίτλου στη Super League κι η καθημερινή αξιολόγηση της ΑΕΚ, η οποία καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας σεζόν που ξεκινάει ως πρωταθλήτρια και τα... αστέρια να βρίσκονται ήδη στον ορίζοντα.