Κύπρος - Λετονία 2-1: Ολική ανατροπή στις καθυστερήσεις για τη «Μεγαλόνησο»

Με ένα τρομερό γκολ του Μάρκους Έντουαρντς στις καθυστερήσεις, η Κύπρος υπέταξε τη Λετονία με 2-1 στο «ΓΣΠ» και έφτασε τους 7 βαθμούς στον 2ο όμιλο της League C του Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Κύπρου κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, έφτιαξε σπουδαίες ευκαιρίες. Παρά το γεγονός ότι οι Λετονοί κατάφεραν να προηγηθούν κόντρα στη ροή του αγώνα με τον Ντάσκεβιτς στο 54', η απάντηση της ομάδας του Άκη Μάντζιου ήταν άμεση και αποφασιστική, με τον Κωστή να φέρνει το ματς στα ίσα στο 70'.

Στις καθυστερήσεις, η κλάση του Μάρκους Έντουαρντς μίλησε, με τον 27χρονο άσο να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα, ολοκληρώνοντας την ανατροπή.

Με αυτό το υπερπολύτιμο τρίποντο, η Κύπρος ανέβηκε στους 7 βαθμούς και διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες της για την πρωτιά του ομίλου, περιμένοντας πλέον το αποτέλεσμα της αναμέτρησης ανάμεσα στο πρωτοπόρο Μαυροβούνιο και την Αρμενία.