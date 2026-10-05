· Κύπρος · Λετονία

Κύπρος - Λετονία 2-1: Ολική ανατροπή στις καθυστερήσεις για τη «Μεγαλόνησο»

Χάρη στο «buzzer beater» του Μάρκους Έντουαρντς στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Κύπρος ολοκλήρωσε μία τεράστια ανατροπή, επικρατώντας με 2-1 της Λετονίας στο «ΓΣΠ» για την 4η αγωνιστική του Nations League.

Κύπρος - Λετονία 2-1: Ολική ανατροπή στις καθυστερήσεις για τη «Μεγαλόνησο»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ένα τρομερό γκολ του Μάρκους Έντουαρντς στις καθυστερήσεις, η Κύπρος υπέταξε τη Λετονία με 2-1 στο «ΓΣΠ» και έφτασε τους 7 βαθμούς στον 2ο όμιλο της League C του Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Κύπρου κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, έφτιαξε σπουδαίες ευκαιρίες. Παρά το γεγονός ότι οι Λετονοί κατάφεραν να προηγηθούν κόντρα στη ροή του αγώνα με τον Ντάσκεβιτς στο 54', η απάντηση της ομάδας του Άκη Μάντζιου ήταν άμεση και αποφασιστική, με τον Κωστή να φέρνει το ματς στα ίσα στο 70'.

Στις καθυστερήσεις, η κλάση του Μάρκους Έντουαρντς μίλησε, με τον 27χρονο άσο να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα, ολοκληρώνοντας την ανατροπή.

Με αυτό το υπερπολύτιμο τρίποντο, η Κύπρος ανέβηκε στους 7 βαθμούς και διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες της για την πρωτιά του ομίλου, περιμένοντας πλέον το αποτέλεσμα της αναμέτρησης ανάμεσα στο πρωτοπόρο Μαυροβούνιο και την Αρμενία.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:22 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η αποστολή του Ηρακλή για την πρεμιέρα του FIBA Europe Cup στα Σκόπια

22:14 EUROLEAGUE

Επιστρέφει στη δράση ο Φαλ: Δηλώνει «παρών» ενόψει Φενέρ ο Γάλλος

22:00 ΜΠΑΣΚΕΤ

Elite League: Φόρτσαρε στο τέλος και έφυγε με «διπλό» από το Μπραχάμι ο Πανιώνιος - Τα αποτελέσματα

21:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπλεξίματα με το νόμο για τον Τζόρνταν Πίκφορντ: Στα δικαστήρια έπειτα από καταδίωξη με Lamborghini

21:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ιταλία - Τουρκία

21:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Γαλλία - Βέλγιο για το Nations League

21:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Δώρο» της Ιταλίας και... αγκαλιά με την πρόκριση στο Euro U21 η Εθνική Ελπίδων

21:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπρος - Λετονία 2-1: Ολική ανατροπή στις καθυστερήσεις για τη «Μεγαλόνησο»

20:49 EUROLEAGUE

Χρηματικό πρόστιμο στον Κάρσεν Έντουαρντς από τη Ζαλγκίρις

20:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντελ Πιέρο: «Το ιταλικό ποδόσφαιρο δεν συναρπάζει πλέον»

20:10 SUPER LEAGUE

«Συναγερμός» στην ΑΕΚ με Ζούμπκοφ: Εκτός αποστολής για το παιχνίδι της Ουκρανίας με πόνους στη μέση

20:04 OPINION

Η πρώτη αγωνιστική δεν έκρινε απολύτως τίποτα, αλλά είπε πολλά για τη νέα GBL

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας