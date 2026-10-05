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«Δώρο» της Ιταλίας και... αγκαλιά με την πρόκριση στο Euro U21 η Εθνική Ελπίδων

Μια ανάσα από την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Euro U21 βρίσκεται η Εθνική Ελπίδων, μετά και το δώρο της Ιταλίας η οποία «σκόρπισε» με 6-2 την Πολωνία. Τι χρειάζεται πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

«Δώρο» της Ιταλίας και... αγκαλιά με την πρόκριση στο Euro U21 η Εθνική Ελπίδων
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Στην τελική ευθεία της προκριματικής φάσης του Euro U21 έχει μπει η Εθνική Ελπίδων, η οποία αντιμετωπίζει την Τρίτη (06/10, 19:00,) εκτός έδρας τη Βόρεια Ιρλανδία για την τελευταία αγωνιστική του 6ου ομίλου, έχοντας μπροστά της μια «χρυσή» ευκαιρία.

Συγκεκριμένα, παρότι η πρωτιά παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω της ισοβαθμίας με τη Γερμανία, τα ευχάριστα νέα ήρθαν από... άλλο μέτωπο. Η βαριά ήττα της Πολωνίας από την Ιταλία με 6-2 έστειλε τους Πολωνούς στη μάχη των δεύτερων, ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο για το συγκρότημα του Γιάννη Ταουσιάνη.

Στην ειδική βαθμολογία των δεύτερων, η Ελλάδα έχει 18 βαθμούς και βρίσκεται στο -3 από την Πολωνία (+13 συντελεστής), η οποία όμως ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της.

Πλέον, η «γαλανόλευκη» χρειάζεται νίκη με διαφορά δύο τερμάτων κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία για να προσπεράσει τους Πολωνούς στη διαφορά τερμάτων, να τερματίσει ως η κορυφαία δεύτερη όλων των ομίλων και να σφραγίσει απευθείας το εισιτήριο για την τελική φάση του 2027 σε Αλβανία και Σερβία, αποφεύγοντας την επίπονη διαδικασία των playoffs του Νοεμβρίου.

Η βαθμολογία των καλύτερων δεύτερων:

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