Κύπελλο Ελλάδας: Πέντε «εισιτήρια» για τη League Phase - Το πρόγραμμα της ημέρας

Το κυρίως… μενού του 2ου προκριματικού γύρου στον δεύτερο τη τάξει θεσμό του ελληνικού ποδοσφαίρου θα λάβει χώρα την Τετάρτη (19/08), μια και το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει πέντε αναμετρήσεις.

Η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει τη νεοφώτιστη στη Super League 2 Ζάκυνθο, σε ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην Καισαριανή και όχι στο νησί, εξαιτίας των προβλημάτων που υπάρχουν με την έδρα των Επτανήσιων. Στη Χρυσούπολη, ο Νέστος θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να πάρει την πρόκριση απέναντι στον ιστορικό Απόλλωνα Καλαμαριάς, σε μια αναμέτρηση όπου δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί.

Στη συνέχεια, Νίκη Βόλου και Πανιώνιος θα αναμετρηθούν στο «Παντελής Μαγούλας». Οι δύο ιστορικοί σύλλογοι, που την περασμένη σεζόν τερμάτισαν στη δεύτερη θέση των ομίλων τους στη Super League 2, αναζητούν μια σημαντική πρόκριση στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η Καλαμάτα, έχοντας τη φόρα της ανόδου στη Stoiximan Super League, αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό και θέλει να πανηγυρίσει μια πρόκριση - δήλωση, σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζευγάρια του γύρου. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στην Καλλιθέα, καθώς το γήπεδο στην Παραλία δεν είναι ακόμη έτοιμο να φιλοξενήσει αγώνα.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον Πανσερραϊκό να υποδέχεται τον Πανθρακικό, έχοντας ως στόχο να κάνει το πρώτο βήμα στο Κύπελλο μπροστά στο κοινό του. Τα «λιοντάρια» έχουν καταφέρει να διατηρήσουν στο ρόστερ τους αρκετούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές παρά τον υποβιβασμό και αποτελούν το ακλόνητο φαβορί απέναντι στην ομάδα της Θράκης.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του 2ου προκριματικού γύρου:

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-3

Αναγ. Καρδίτσας - Άρης 0-2

Ηρακλής - Βόλος 1-3

Τρίτη 18 Αυγούστου

Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος 3-1

Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR 2-0

Τετάρτη 19 Αυγούστου

17:00 «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Ζάκυνθος - Κηφισιά

17:00 «Παντελής Μαγουλάς», Νίκη Βόλου - Πανιώνιος

17:00 ΔΑΚ Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς

17:15 Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, Καλαμάτα - Παναιτωλικός (κεκλεισμένων των θυρών)

19:00 Δημοτικό Στάδιο Σερρών, Πανσερραϊκός - Πανθρακικός

Δευτέρα 24 Αυγούστου

17:30 Δημοτικό Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Μαρκό