· Ντινάμο Τιράνων

Έπος! Πρόεδρος έκανε «ντου» στα αποδυτήρια της ομάδας με μια σακούλα χρήματα για πριμ

Απίστευτες σκηνές μετά την πρόκριση της Ντιναμό Τιράνων στα playoffs του Conference League, με τον Αρντιάν Μπάρντι να μοιράζει χρήματα στους παίκτες.

Έπος! Πρόεδρος έκανε «ντου» στα αποδυτήρια της ομάδας με μια σακούλα χρήματα για πριμ
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Ξέφρενοι ήταν οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια της Ντιναμό Τιράνων μετά την πρόκριση της ομάδας στα playoffs του Conference League, με τον πρόεδρο του συλλόγου να συμμετέχει με έναν άκρως εντυπωσιακό τρόπο.

Ο Αρντιάν Μπάρντι έκανε την εμφάνισή του στα αποδυτήρια κρατώντας μια τσάντα γεμάτη μετρητά, την οποία στη συνέχεια άδειασε στο πάτωμα, την ώρα που οι ποδοσφαιριστές της Ντιναμό πανηγύριζαν γύρω του.

Το σχετικό βίντεο από τους πανηγυρισμούς έγινε viral στα social media, με τον ισχυρό άνδρα του αλβανικού συλλόγου να κλέβει την παράσταση με την κίνησή του.

Οι συγκεκριμένες σκηνές ακολούθησαν τη σπουδαία ανατροπή της Ντιναμό απέναντι στην Άουντα στον τρίτο προκριματικό γύρο. Η αλβανική ομάδα είχε ηττηθεί με 1-0 στην πρώτη αναμέτρηση στη Λετονία, όμως στον επαναληπτικό κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ και επικρατώντας με συνολικό σκορ 4-1, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα playoffs του Conference League.

Οι πανηγυρισμοί ήταν, όπως ήταν φυσικό, έντονοι, όμως η είσοδος του Μπάρντι στα αποδυτήρια με την τσάντα γεμάτη χρήματα ανέβασε ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία. Ο πρόεδρος της Ντιναμό έχει εμπλακεί ενεργά στην επιβράβευση της ομάδας κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής της πορείας, ενώ το βίντεο με τον ίδιο να πετάει χρήματα στα αποδυτήρια έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον των ποδοσφαιρόφιλων στα social media.

Επόμενος αντίπαλος για τη Ντιναμό στα playoffs είναι η Πάφος, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Αλβανία στις 20 Αυγούστου και τη ρεβάνς να ακολουθεί στην Κύπρο μία εβδομάδα αργότερα.

Μάλιστα, υπάρχει ένα σημαντικό επιπλέον κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές της Ντιναμό, σε περίπτωση που καταφέρουν να ολοκληρώσουν ακόμη μία ανατροπή.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ο Αρντιάν Μπάρντι έχει υποσχεθεί στην ομάδα μπόνους ύψους 500.000 ευρώ, εφόσον καταφέρει να αποκλείσει την Πάφο και να εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase του Conference League.

Για τη Ντιναμό, η πρόκριση στη συγκεκριμένη φάση θα αποτελέσει σημαντικό επίτευγμα, δεδομένου ότι χρειάστηκε να ξεπεράσει δύσκολα εμπόδια στους προκριματικούς γύρους. Παράλληλα, το μεγάλο οικονομικό μπόνους αποτελεί ένα ακόμη ισχυρό κίνητρο στην προσπάθεια της ομάδας να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία.

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