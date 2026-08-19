Άρης: Έρχεται Ελλάδα ο Μανού Γκαρσία

Ο Μανού Γκαρθία έχει δώσει τα «χέρια» με τον Άρη για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και αφού διευθετήσει ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες στις ΗΠΑ, αναμένεται να φτάσει το ερχόμενο Σάββατο (22/08) στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τα εργομετρικά τεστ και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας, προκειμένου να τεθεί το συντομότερο δυνατό στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου.

Το ντεμπούτο του Μανού Γκαρθία με τη φανέλα του Άρη αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής, απέναντι στον ΟΦΗ.