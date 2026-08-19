Πετρούνιας: Στη «μάχη» για μια ακόμα κορυφή

Ο Λευτέρης Πετρούνιας ρίχνεται σήμερα Τετάρτη στη μάχη για τα προκριματικά των κρίκων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Ζάγκρεμπ στις 15:00.

Έτοιμος για μια ακόμη διάκριση είναι ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος ρίχνεται σήμερα Τετάρτη στις 18:45 στη μάχη των προκριματικών, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ.

Ο «Άρχοντας των κρίκων» θέλει να σημειώσει μια ακόμα διάκριση με τον μεγάλο του στόχο να μην είναι άλλος από το back to back μετά το χρυσό που είχε κατακτήσει πέρσι στην Λειψία.

Σε περίπτωση που ο Έλληνας πρωταθλητής καταφέρει να «ανέβει» και αυητή τη φορά στο βάθρο θα είναι η ενδέκατη στην καριέρα του, αφού ήδη μετράει 8 χρυσά και 2 χάλκινα.

https://www.instagram.com/reel/DcJWIoMKvok/

Αναλυτικά τα μετάλλια του Πετρούνια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα:

- 2011 Βερολίνο (Χάλκινο)

- 2015 Μονπελιέ (Χρυσό)

- 2016 Βέρνη (Χρυσό)

- 2017 Κλουζ-Ναπόκα (Χρυσό)

- 2018 Γλασκόβη (Χρυσό)

- 2021 Βασιλεία (Χρυσό)

- 2022 Μόναχο (Χρυσό)

- 2023 Αττάλεια (Χάλκινο)

- 2024 Ρίμινι (Χρυσό)