Παναθηναϊκός AKTOR: Στο… δρόμο για Αθήνα ο Μάικ Μπατίστ

Ο Μάικ Μπατίστ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα τις επόμενες ώρες, προκειμένου να μπει σε… ρυθμούς προετοιμασίας του Παναθηναϊκού AKTOR.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των υποχρεώσεων του «τριφυλλιού» ενόψει της νέας σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει, με την ομάδα να προετοιμάζεται για την πρώτη της συγκέντρωση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 24 Αυγούστου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μάικ Μπατίστ ταξιδεύει για την Ελλάδα και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να «προσγειωθεί», ώστε να τεθεί και εκείνος στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός επιστρέφει στον Παναθηναϊκό AKTOR για τρίτη φορά, αυτή τη φορά σε ρόλο εκτός παρκέ, καθώς θα αποτελέσει συνεργάτη του Σέρβου τεχνικού.