· Μύκονος

«Έπιασαν» δουλειά στη Μύκονο

Η ομάδα του νησιού των Ανέμων ξεκίνησε την προετοιμασία της για την νέα σεζόν.

«Έπιασαν» δουλειά στη Μύκονο
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Για μια… ιστορική σεζόν προετοιμάζονται στην Μύκονο, με την ομάδα του νησιού να ξεκινάει την προετοιμασία της για την νέα αγωνιστική χρονιά.

Η ομάδα από το νησί του Αιγαίου θα έχει πολλές προκλήσεις μπροστά της, με σημαντικότερη την παρουσία στο FIBA Europe Cup.

Στο πλαίσιο αυτό ο Βαγγέλης Ζιάγκος και οι παίκτες του συναντήθηκαν στο κλειστό του Περιστερίου, βάζοντας... μπρος για τη σεζόν που έρχεται.

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