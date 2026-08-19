«Έπιασαν» δουλειά στη Μύκονο

Για μια… ιστορική σεζόν προετοιμάζονται στην Μύκονο, με την ομάδα του νησιού να ξεκινάει την προετοιμασία της για την νέα αγωνιστική χρονιά.

Η ομάδα από το νησί του Αιγαίου θα έχει πολλές προκλήσεις μπροστά της, με σημαντικότερη την παρουσία στο FIBA Europe Cup.

Στο πλαίσιο αυτό ο Βαγγέλης Ζιάγκος και οι παίκτες του συναντήθηκαν στο κλειστό του Περιστερίου, βάζοντας... μπρος για τη σεζόν που έρχεται.