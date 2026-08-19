«Έπιασαν» δουλειά στη Μύκονο
Η ομάδα του νησιού των Ανέμων ξεκίνησε την προετοιμασία της για την νέα σεζόν.
Για μια… ιστορική σεζόν προετοιμάζονται στην Μύκονο, με την ομάδα του νησιού να ξεκινάει την προετοιμασία της για την νέα αγωνιστική χρονιά.
Η ομάδα από το νησί του Αιγαίου θα έχει πολλές προκλήσεις μπροστά της, με σημαντικότερη την παρουσία στο FIBA Europe Cup.
Στο πλαίσιο αυτό ο Βαγγέλης Ζιάγκος και οι παίκτες του συναντήθηκαν στο κλειστό του Περιστερίου, βάζοντας... μπρος για τη σεζόν που έρχεται.