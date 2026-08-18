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Ατρόμητος - Πύργος 3-1: Επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά και προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου

Με μια πειστική εμφάνιση, ο Ατρόμητος έκαμψε με 3-1 την αντίσταση του Πύργου στο Περιστέρι και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ατρόμητος - Πύργος 3-1: Επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά και προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου
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Το εισιτήριο για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας εξασφάλισε ο Ατρόμητος, επικρατώντας με 3-1 του Πύργου στο Περιστέρι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του θεσμού.

Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ έδειξε καλά στοιχεία στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της και στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού ήταν ανώτερη του αντιπάλου. Το σκορ άνοιξε στο 16' ο Νούνιεζ με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή έπειτα από ασίστ του Σταύρου Πνευμονίδη, ενώ εννέα λεπτά αργότερα στο 25' ο Τσούμπερ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με κοντινό πλασέ.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ατρόμητος συνέχισε να είναι απειλητικός και στο 68' ο Τσιλούλης λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι έκανε το 3-0, κλειδώνοντας τη νίκη για την ομάδα του.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 75' ο Λεμονής, ο οποίος μείωσε σε 3-1 για τον Πύργο.

ΤΑ ΓΚΟΛ:

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