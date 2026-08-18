ΠΑΟΚ: Η ενημέρωση για τα εισιτήρια με τη Μπραν

Ξεκινά την Τετάρτη (19/08) η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την πρώτη αναμέτρηση απέναντι στη Μπραν, στο πλαίσιο των playoffs του Conference League.

Όπως γνωστοποίησαν οι Θεσσαλονικείς, τα εισιτήρια θα τεθούν στη διάθεση των φιλάθλων στις 10:00 το πρωί, ενόψει του ευρωπαϊκού αγώνα που είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη (20/08, 20:45) στο γήπεδο της Τούμπας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη (19.08) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Μπραν, για τον πρώτο αγώνα των play off του UEFA Conference League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (20.08) στις 20:45 στο γήπεδο της Τούμπας.