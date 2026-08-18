Αλλαγή διαιτητή στο ΠΑΟΚ - Μπράν: Ο elite Σίμπερτ θα διευθύνει την αναμέτρηση της Τούμπας

Αλλαγή σκηνικού από την UEFA στον πρώτο αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Μπραν για τα playoffs του Conference League, καθώς ο Γερμανός elite διαιτητής Ντάνιελ Σίμπερτ ορίστηκε να διευθύνει την αναμετρηση της Τούμπας.

Ο 42χρονος ρέφερι, ο οποίος πρόσφατα σφύριξε στον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ αντικαθιστά τον Πορτογάλο Νόμπρε για την αναμέτρηση της Πέμπτης (20/08, 20:45).

Η διαιτητική ομάδα της αναμέτρησης:

Διαιτητής: Ντάνιελ Σίμπερτ (Γερμανία)

Βοηθοί: Γιαν Ζάιντελ, Ραφαέλ Φέλτιν (Γερμανία)

4ος διαιτητής: Τομπίας Ράιχελ (Γερμανία)

VAR / AVAR: Τιάγκο Μάρτινς, Λουίς Εστέβες (Πορτογαλία)