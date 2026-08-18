Αλλαγή διαιτητή στο ΠΑΟΚ - Μπράν: Ο elite Σίμπερτ θα διευθύνει την αναμέτρηση της Τούμπας
Ο elite Ντάνιελ Σίμπερτ θα αναλάβει να διευθύνει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπραν για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs του Conference League.
Αλλαγή σκηνικού από την UEFA στον πρώτο αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Μπραν για τα playoffs του Conference League, καθώς ο Γερμανός elite διαιτητής Ντάνιελ Σίμπερτ ορίστηκε να διευθύνει την αναμετρηση της Τούμπας.
Ο 42χρονος ρέφερι, ο οποίος πρόσφατα σφύριξε στον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ αντικαθιστά τον Πορτογάλο Νόμπρε για την αναμέτρηση της Πέμπτης (20/08, 20:45).
Η διαιτητική ομάδα της αναμέτρησης:
Διαιτητής: Ντάνιελ Σίμπερτ (Γερμανία)
Βοηθοί: Γιαν Ζάιντελ, Ραφαέλ Φέλτιν (Γερμανία)
4ος διαιτητής: Τομπίας Ράιχελ (Γερμανία)
VAR / AVAR: Τιάγκο Μάρτινς, Λουίς Εστέβες (Πορτογαλία)