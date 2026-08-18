· Μπάγερν Μονάχου

Σοκ στη Μπάγερν με Μουσιάλ: Κατέρρευσε για δεύτερη φορά μέσα σε 4 ημέρες σε φιλικό παιχνίδι

Τεράστιος προβληματισμός στις τάξεις της Μπάγερν Μονάχου, με τον Τζαμάλ Μουσιάλα να καταρρέει για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες, αυτή τη φορά στο φιλικό κόντρα στη Χαϊντενχάιμ.

Σοκ στη Μπάγερν με Μουσιάλ: Κατέρρευσε για δεύτερη φορά μέσα σε 4 ημέρες σε φιλικό παιχνίδι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανησυχία έχει προκαλέσει στους ανθρώπους της Μπάγερν Μονάχου η ανεξήγητη κατάρρευση του Τζαμάλ Μουσιάλα στον αγωνιστικό χώρο για δεύτερη φορά σε μόλις λίγες ημέρες.

Έπειτα από το παιχνίδι κόντρα στη Λειψία στο οποίο συνέβη για πρώτη φορά το εν λόγω περιστατικό, ήρθε το φιλικό κόντρα στη Χαϊντενχάιμ, με τον Μουσιάλα να καταρρέει και πάλι και να ζητά την βοήθεια τόσο του ιατρικού επιτελείου όσο και των συμπαικτών του για να βγει από το ματς.

Δείτε τη στιγμή που ο Μουσιάλα καταρρέει στο φιλικό με τη Χαϊντενχάιμ:

COMMENTS
LATEST NEWS
23:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Προκρίσεις για Ατρόμητο και Λεβαδειακό - Τα αποτελέσματα

23:30 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ: Ωραία ατομική ενέργεια ο Μαϊκόν, τον σταμάτησε ο Στρακόσα

23:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα highlights από την πρόκριση του Λεβαδειακού στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

23:10 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Η Βαλένθια πιέζει για την απόκτηση του Μαφέο»

22:56 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ: Η μεγάλη ευκαιρία των γηπεδούχων και η επέμβαση του Στρακόσα!

22:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR 2-0: Με «ντοπιέτα» του Ούρσι στη League Phase του Κυπέλλου οι Βοιωτοί

22:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος - Πύργος: Τα highlights από την πρόκριση των Περιστεριωτών στη League Phase του Κυπέλλου

22:38 EUROLEAGUE

Δεν το... κουνάει ο Χάουαρντ: Απέρριψε τη Γαλατασαράι και συνεχίζει στη Μπασκόνια

22:34 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Το δοκάρι του Γιόβιτς!

22:26 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Στη Σόφια ο Μάριος Ηλιόπουλος για το μεγάλο ματς

22:09 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στη Μπάγερν με Μουσιάλ: Κατέρρευσε για δεύτερη φορά μέσα σε 4 ημέρες σε φιλικό παιχνίδι

22:05 SUPER LEAGUE

Πήρε τον Δοϊρανλή από τον Πανσερραϊκό η Κηφισιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας