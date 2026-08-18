Σοκ στη Μπάγερν με Μουσιάλ: Κατέρρευσε για δεύτερη φορά μέσα σε 4 ημέρες σε φιλικό παιχνίδι

Ανησυχία έχει προκαλέσει στους ανθρώπους της Μπάγερν Μονάχου η ανεξήγητη κατάρρευση του Τζαμάλ Μουσιάλα στον αγωνιστικό χώρο για δεύτερη φορά σε μόλις λίγες ημέρες.

Έπειτα από το παιχνίδι κόντρα στη Λειψία στο οποίο συνέβη για πρώτη φορά το εν λόγω περιστατικό, ήρθε το φιλικό κόντρα στη Χαϊντενχάιμ, με τον Μουσιάλα να καταρρέει και πάλι και να ζητά την βοήθεια τόσο του ιατρικού επιτελείου όσο και των συμπαικτών του για να βγει από το ματς.

Δείτε τη στιγμή που ο Μουσιάλα καταρρέει στο φιλικό με τη Χαϊντενχάιμ: