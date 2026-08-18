Πήρε τον Δοϊρανλή από τον Πανσερραϊκό η Κηφισιά

Η Κηφισιά τα βρήκε σε όλα με τον Πανσερραϊκό και έκανε δικό της τον Γιάννη Δοϊρανλή. Πλέον, απομένει μόνο να βάλει την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο ο 23χρονος χαφ.

Η διοίκηση της Κηφισιάς καθώς και ο Σεμπαστιάν Λέτο ήθελαν διακαώς τον παίκτη, ο οποίος δεσμευόταν με συμβόλαιο για δύο ακόμη σεζόν με την ομάδα των Σερρών. Κάπως έτσι, κατέβαλε τα χρήματα που ζήτησε ο Πανσερραϊκός, που θα διατηρήσει ποσοστό 20% σε μελλοντική μεταπώλησή του από την Κηφισιά.

Ο Γιάννης Δοϊρανλής αποτελεί το 14ο μεταγραφικό απόκτημα της Κηφισιάς αυτή τη σεζόν και μετρά αντίστροφα για να βρεθεί υπό τις οδηγίες του Σεμπάστιαν Λέτο.