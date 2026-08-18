Δεν το... κουνάει ο Χάουαρντ: Απέρριψε τη Γαλατασαράι και συνεχίζει στη Μπασκόνια

Αρνητικός στην πρόταση της Γαλατασαράι εμφανίστηκε ο Μάρκους Χάουαρντ, παίρνοντας την απόφαση να παραμείνει κάτοικος Βιτόρια και να συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Μπασκόνια.

Δεν το... κουνάει ο Χάουαρντ: Απέρριψε τη Γαλατασαράι και συνεχίζει στη Μπασκόνια
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κάτοικος Βιτόρια θα παραμείνει ο Μάρκους Χάουαρντ, με τον χαρισματικό σκόρερ της Μπασκόνια να γυρνάει την πλάτη στην πρόταση της Γαλατασαράι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «El Correo», ο Αμερικανός γκαρντ απέρριψε την ιδιαίτερα δελεαστική οικονομικά προσφορά του τουρκικού συλλόγου, καθώς προτεραιότητά του παραμένει η παρουσία του στο κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague.

Παρά το έντονο πρέσινγκ και τις διαπραγματεύσεις των τελευταίων τριών εβδομάδων από την πλευρά της Γαλατά, ο Χάουαρντ δεν πείστηκε να... αλλάξει περιβάλλον. Μάλιστα, το ίδιο μέσο αποκαλύπτει πως νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του και η Μπεσίκτας, χωρίς όμως η υπόθεση να προχωρήσει.

Την περσινή σεζόν, ο 27χρονος σκόρερ είχε κατά μέσο όρο 14.2 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά αγώνα σε 33 παιχνίδια EuroLeague.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:30 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ: Ωραία ατομική ενέργεια ο Μαϊκόν, τον σταμάτησε ο Στρακόσα

23:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα highlights από την πρόκριση του Λεβαδειακού στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

23:10 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Η Βαλένθια πιέζει για την απόκτηση του Μαφέο»

22:56 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ: Η μεγάλη ευκαιρία των γηπεδούχων και η επέμβαση του Στρακόσα!

22:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR 2-0: Με «ντοπιέτα» του Ούρσι στη League Phase του Κυπέλλου οι Βοιωτοί

22:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος - Πύργος: Τα highlights από την πρόκριση των Περιστεριωτών στη League Phase του Κυπέλλου

22:38 EUROLEAGUE

Δεν το... κουνάει ο Χάουαρντ: Απέρριψε τη Γαλατασαράι και συνεχίζει στη Μπασκόνια

22:34 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Το δοκάρι του Γιόβιτς!

22:26 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Στη Σόφια ο Μάριος Ηλιόπουλος για το μεγάλο ματς

22:09 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στη Μπάγερν με Μουσιάλ: Κατέρρευσε για δεύτερη φορά μέσα σε 4 ημέρες σε φιλικό παιχνίδι

22:05 SUPER LEAGUE

Πήρε τον Δοϊρανλή από τον Πανσερραϊκό η Κηφισιά

21:37 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ: Η μάχη των playoffs του Champions League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας