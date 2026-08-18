Δεν το... κουνάει ο Χάουαρντ: Απέρριψε τη Γαλατασαράι και συνεχίζει στη Μπασκόνια

Κάτοικος Βιτόρια θα παραμείνει ο Μάρκους Χάουαρντ, με τον χαρισματικό σκόρερ της Μπασκόνια να γυρνάει την πλάτη στην πρόταση της Γαλατασαράι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «El Correo», ο Αμερικανός γκαρντ απέρριψε την ιδιαίτερα δελεαστική οικονομικά προσφορά του τουρκικού συλλόγου, καθώς προτεραιότητά του παραμένει η παρουσία του στο κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague.

Παρά το έντονο πρέσινγκ και τις διαπραγματεύσεις των τελευταίων τριών εβδομάδων από την πλευρά της Γαλατά, ο Χάουαρντ δεν πείστηκε να... αλλάξει περιβάλλον. Μάλιστα, το ίδιο μέσο αποκαλύπτει πως νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του και η Μπεσίκτας, χωρίς όμως η υπόθεση να προχωρήσει.

Την περσινή σεζόν, ο 27χρονος σκόρερ είχε κατά μέσο όρο 14.2 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά αγώνα σε 33 παιχνίδια EuroLeague.