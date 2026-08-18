Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Στη Σόφια ο Μάριος Ηλιόπουλος για το μεγάλο ματς

Ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από τη μεγάλη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας, καθώς βρίσκεται σταθερά δίπλα στην ομάδα τόσο στα εντός όσο και στα εκτός έδρας παιχνίδια της.

Ο διοικητικός ηγέτης της «Ένωσης» ταξίδεψε στη Βουλγαρία κι έδωσε το «παρών» στο Στάδιο «Βασίλι Λέφσκι» για το κρίσιμο πρώτο παιχνίδι των playoffs του Champions League.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και βρέθηκε κοντά στους ποδοσφαιριστές, πριν πάρει τη θέση του στην εξέδρα λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της σημαντικής αναμέτρησης.