Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Επεισόδια και δακρυγόνα πριν από τη σέντρα στη Σόφια

Ένταση σημειώθηκε έξω από το «Βασίλ Λέφσκι» περίπου 90 λεπτά πριν από την έναρξη του Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων.

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Επεισόδια και δακρυγόνα πριν από τη σέντρα στη Σόφια
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Με ένταση κύλησαν οι τελευταίες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα της Λέφσκι με την ΑΕΚ στη Σόφια για τα playoffs του Champions League, καθώς σημειώθηκαν επεισόδια στην περιοχή γύρω από το «Βασίλ Λέφσκι».

Περίπου μιάμιση ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, υπήρξε σύγκρουση ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και οπαδούς της βουλγαρικής ομάδας, με την κατάσταση να γίνεται ιδιαίτερα τεταμένη. Οι αστυνομικοί προχώρησαν μάλιστα σε χρήση δακρυγόνων, προκειμένου να περιορίσουν την ένταση και να αποκαταστήσουν την τάξη στους δρόμους γύρω από το γήπεδο.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες φίλοι της Λέφσκι βρίσκονταν ήδη στους δρόμους της Σόφιας, κατευθυνόμενοι προς το κατάμεστο «Βασίλ Λέφσκι» για την πρώτη αναμέτρηση με την ΑΕΚ, με το κλίμα πριν από τη σέντρα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο.

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