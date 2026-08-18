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Παίκτης του Άρη ο Ρικάρντο Βέλιο

Ενίσχυση κάτω από τα γκολπόστ για τον Άρη, με τους «κιτρινόμαυρους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο από την πορτογαλική Φαρένσε.

Παίκτης του Άρη ο Ρικάρντο Βέλιο
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Παίκτης του Άρη με κάθε επισημότητα είναι ο Ρικάρντο Βέλιο, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ανακοινώνει την απόκτηση του 27χρονου πορτιέρε, ο οποίος θα υπερασπίζεται την εστία των «κιτρινόμαυρων» για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Την περσινή σεζόν, ο Βέλιο αγωνίστηκε με τα χρώματα της Φαρένσε στην Πορτογαλία αλλά και της Γκετσλερμπιρλιγί, μετρώντας συνολικά 27 συμμετοχές, κρατώντας σε επτά παιχνίδια ανέπαφη την εστία του.

Η ανακοίνωση του Άρη:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Ricardo Velho με μεταγραφή από την πορτογαλική SC Farense για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο Mario Ricardo da Silva Velho, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου 1998 στην πόλη Vila Nova de Famalicao της Πορτογαλίας.

Αφού στο ξεκίνημα της καριέρας του πέρασε από τις ακαδημίες και τα τμήματα υποδομής των Vitoria Guimaraes, Porto, Salgueiros, CD Trofense και Braga, ο διεθνής Πορτογάλος τερματοφύλακας έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στη Braga B κερδίζοντας τη μεταγραφή του στην Farense το καλοκαίρι του 2020.

Εκεί καθιερώθηκε γρήγορα, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις, με αποκορύφωμα την αγωνιστική περίοδο 2023-’24, όταν αναδείχθηκε καλύτερος τερματοφύλακας της Liga Portugal.

Μετά από πέντε χρόνια στη Farense (106 συμμετοχές), ο Ricardo Velho την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην τουρκική Super Lig με τη φανέλα της Genclerbirligi (με τη μορφή δανεισμού) καταγράφοντας 24 συμμετοχές.

Τον Οκτώβριο του 2024 ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας τον κάλεσε για πρώτη φορά στην εθνική ανδρών για τα παιχνίδια του UEFA Nations League με Πολωνία και Σκωτία και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Farense που κλήθηκε στην εθνική ομάδα, ενώ ήταν και στις επιλογές του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο πρόσφατο Μουντιάλ.

Μάλιστα, έχει και μια συμμετοχή στο φιλικό με τις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2026.

Από σήμερα ο Ricardo Velho ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ!

Bem-vindo, Ricardo!

«Θα κάνω τα πάντα για να πετύχουμε τους στόχους μας»

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Ricardo Velho, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας:

«Είμαι χαρούμενος που ανήκω στην οικογένεια του ΑΡΗ. Δεν μου αρέσουν τα πολλά λόγια.

Το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ ότι θα κάνω τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα, προκειμένου να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά, να πετύχουμε τους στόχους μας και να κάνουμε τους φιλάθλους μας χαρούμενους».

https://www.instagram.com/p/DcL9XfmjYRp/
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