Αναλαμβάνει τα ηνία της Σενεγάλης ο Πατρίκ Βιεϊρά

Ο Πατρίκ Βιεϊρά είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει να οδηγήσει την εθνική Σενεγάλης στη νέα της εποχή, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αναφέρει πως ο Γάλλος τεχνικός υπέγραψε το συμβόλαιό του με τα «λιοντάρια της Τεράνγκα».

Ο 50χρονος αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του εδώ και καιρό, έπειτα από το πέρασμά του από τη Serie A και τη Τζένοα.

Στο παρελθόν έχει επίσης καθίσει στους πάγκους των Στρασμπούργκ, Νις και Κρίσταλ Πάλας.