· Σενεγάλη

Αναλαμβάνει τα ηνία της Σενεγάλης ο Πατρίκ Βιεϊρά

Ο θρυλικός μέσος της Άρσεναλ και της εθνικής Γαλλίας αναλαμβάνει το νέο πρότζεκτ της Σενεγάλης.

Αναλαμβάνει τα ηνία της Σενεγάλης ο Πατρίκ Βιεϊρά
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Ο Πατρίκ Βιεϊρά είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει να οδηγήσει την εθνική Σενεγάλης στη νέα της εποχή, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αναφέρει πως ο Γάλλος τεχνικός υπέγραψε το συμβόλαιό του με τα «λιοντάρια της Τεράνγκα».

Ο 50χρονος αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του εδώ και καιρό, έπειτα από το πέρασμά του από τη Serie A και τη Τζένοα.

Στο παρελθόν έχει επίσης καθίσει στους πάγκους των Στρασμπούργκ, Νις και Κρίσταλ Πάλας.

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