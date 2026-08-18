Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Κάσερες - Άμεσα στην Αθήνα ο παίκτης

Σε μεταγραφικό... οργασμό βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» τα τελευταία 24ωρα να έχουν φορτσάρει για τα καλά προκειμένου να καλύψουν τις «τρύπες» που υπάρχουν στο τωρινό ρόστερ.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Πειραιά έχει ήδη ανακοινώσει τις συμφωνίες με τους Ρέμο Φρόιλερ και Ναΐρ Τικνιζιάν, ενώ οσονούπω θα ολοκληρωθούν οι υποθέσεις τόσο του Αρμάντο Γκονζάλες από την Τσίβας, όσο και του Κρίστιαν Κάσερες από την Τουλούζ.

Όσον αφορά τον τελευταίο, ο Ολυμπιακός έχει δώσει τα χέρια με την γαλλική ομάδα, εκταμιεύοντας ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό του. Ο Βενεζουελάνος χαφ αποτελεί τον εκλεκτό του Μεντιλίμπαρ για τη μεσαία γραμμή σε μια κίνηση που δεδομένα αναβαθμίζει τον «ερυθρόλευκο» άξονα.

Ο 26χρονος διεθνής αναμένεται στη χώρα μας άμεσα, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού.

Την περσινή σεζόν, ο Κάσερες κατέγραψε συνολικά 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό δύο γκολ και πέντε ασίστ σε 2.854' αγωνιστικά λεπτά. Με την εθνική ομάδα της Βενεζουέλας έχει αγωνιστεί σε 48 παιχνίδια, σκοράροντας μία φορά.