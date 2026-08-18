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FIBA Power Rankings: Άνοδος δύο θέσεων για την Ελλάδα πριν το παράθυρο του Αυγούστου

Στην 11η θέση των Power Rankings της FIBA βρίσκεται πλέον η «επίσημη αγαπημένη» λίγο πριν το καθοριστικό παράθυρο του Αυγούστου που θα κρίνει την πρόκριση στο Μουντομπάσκετ του 2027.

FIBA Power Rankings: Άνοδος δύο θέσεων για την Ελλάδα πριν το παράθυρο του Αυγούστου
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Η εθνική μετρά αντίστροφα για την διεκδίκηση της πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, απέναντι σε Ουκρανία (28/8, 19:00) και Ισπανία (31/8, 19:00). Και σήμερα (18/8), η Παγκόσμια Ομοσπονδία (FIBA) ανακοίνωσε τα ευρωπαϊκά Power Rankings, με την «επίσημη αγαπημένη» να βρίσκεται στην 11η θέση.

Η εθνική ανέβηκε δηλαδή δύο θέσεις εν συγκρίσει με τα Power Rankings, αμέσως μετά το «παράθυρο» του Ιουλίου και τις δύο ήττες που είχαν γνωρίσει οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη από Ρουμανία και Πορτογαλία.

Η FIBA ανέφερε σχετικά:

«Ανεβαίνει δύο θέσεις στην κατάταξη απλώς και μόνο επειδή ο Νικ Καλάθης επιστρέφει στη σύνθεση για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024».

Τουρκία, Σερβία και Γαλλία βρίσκονται στις τρεις πρώτες θέσεις, ενώ η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και Πρωταθλήτρια Ευρώπης Γερμανία, βρίσκεται στην 5η θέση.

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