Σπουδαία κίνηση από Παναθηναϊκό και Αλαφούζο: Διαρκείας σε όλους τους παίκτες που έγραψαν ιστορία

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και βαθιάς αναγνώρισης προχωρά η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με πρωτοβουλία του Γιάννη Αλαφούζου, προσφέροντας από ένα εισιτήριο διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027 σε κάθε εν ζωή ποδοσφαιριστή που είτε πανηγύρισε πρωτάθλημα με το «τριφύλλι» είτε συμμετείχε στις μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες της ομάδας.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια ιστορική συγκυρία, καθώς η φετινή αγωνιστική περίοδος είναι η τελευταία πριν από την ιστορική μετακόμιση των «πρασίνων» στο νέο τους γήπεδο στον Βοτανικό.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη κάρτα διαρκείας θα εξασφαλίζει στους παλαίμαχους άσους δικαίωμα προτεραιότητας για το νέο σπίτι του συλλόγου, συνδέοντας έτσι το ένδοξο παρελθόν με το μέλλον της ομάδας.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Με πρωτοβουλία και απόφαση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου, ο σύλλογος προχωρά σε μια κίνηση βαθιάς αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης σε ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα με το Τριφύλλι και συνέδεσαν το όνομά τους με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ιστορίας του.

Ο Παναθηναϊκός θα διαθέσει από ένα εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 σε κάθε εν ζωή ποδοσφαιριστή που κατέκτησε πρωτάθλημα Ελλάδας με το Τριφύλλι ή συμμετείχε στις ιστορικές ευρωπαϊκές πορείες της ομάδας έως τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης.

Η τελευταία αγωνιστική περίοδος πριν από τη μετάβαση του Παναθηναϊκού στο νέο του σπίτι αποτελεί την ιδανική στιγμή για να τιμηθούν όσοι έγραψαν τις σημαντικότερες σελίδες της Ιστορίας του συλλόγου.

Υπάρχουν πρόσωπα που δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν ενός συλλόγου. Ανήκουν στην ταυτότητα, στην ψυχή και στη μνήμη του. Άνθρωποι που με τις επιτυχίες, τις θυσίες και τις στιγμές δόξας τους έκαναν τον Παναθηναϊκό έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους συλλόγους της Ευρώπης.

Η επιλογή της φετινής σεζόν δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για την τελευταία χρονιά πριν ο Παναθηναϊκός ανοίξει ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο, με τη μετακόμισή του στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό. Ένα διαρκείας για την τελευταία χρονιά της σημερινής εποχής, που ταυτόχρονα εξασφαλίζει το δικαίωμα προτεραιότητας για την απόκτηση διαρκείας στο νέο σπίτι του συλλόγου.

Ένας συμβολικός τρόπος να ενώσει το χθες με το αύριο και να διασφαλίσει ότι εκείνοι που δημιούργησαν την ένδοξη Ιστορία του Παναθηναϊκού θα έχουν τη θέση που τους αξίζει.

Με αυτή την πρωτοβουλία, ο Γιάννης Αλαφούζος επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους τους ποδοσφαιριστές που πρόσφεραν στον σύλλογο ανεπανάληπτες στιγμές υπερηφάνειας, αλλά και να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως ο Παναθηναϊκός δεν ξεχνά τους ανθρώπους που τον έκαναν μεγάλο και τρανό.

Τα γήπεδα αλλάζουν. Οι εποχές αλλάζουν. Η Ιστορία, όμως, μένει για πάντα ζωντανή μέσα από τους ανθρώπους που τη δημιούργησαν. Και το νέο σπίτι του Παναθηναϊκού θα χτιστεί πάνω στα θεμέλια που εκείνοι έβαλαν με το ταλέντο, την αφοσίωση, το πάθος και την αγάπη τους για το Τριφύλλι.

Εξυπακούεται ότι πέραν των Ελλήνων και όσων κατοικούν μόνιμα στη χώρα μας (Ρότσα, Βαζέχα, Βάντσικ κλπ), υπάρχουν και οι ξένοι άσοι που έχουν δοξάσει το σύλλογο και κατοικούν στο εξωτερικό. Σε όλους αυτούς θα υπάρχει πάντα μία θέση στο γήπεδό μας να τους περιμένει, όποτε θα βρίσκονται στην Αθήνα.»