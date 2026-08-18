· Τραμπζονσπόρ

Υπέγραψε σε ομάδα έκπληξη ο Αϊζάια Κάνααν

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά τον Ερυθρό Αστέρα βρήκε ο Αϊζάια Κάνααν, υπογράφοντας συμβόλαιο με την τουρκική Τραμπζονσπόρ.

Υπέγραψε σε ομάδα έκπληξη ο Αϊζάια Κάνααν
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Έτοιμος για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση μοιάζει ο Αϊζάια Κάνααν, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του την περσινή σεζόν που τον περιόρισε σε μόλις δύο παιχνίδια με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.

Συγκεκριμένα, ο 35χρονος σουτέρ βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, υπογράφοντας συμβόλαιο στην Τουρκία με την Τραμπζονσπόρ. Η ομάδα της Τραπεζούντας εντυπωσιάζει με τις κινήσεις της στο μεταγραφικό παζάρι και με την προσθήκη του Κάνααν φιλοδοξεί να φτάσει μακριά στο BCL της επόμενης σεζόν.

Ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού ετοιμάζεται για το δικό του comeback, βοηθώντας τη νέα ομάδα του να πραγματοποιήσει τους στόχους της. Θυμίζουμε πως ο Κάνααν αγωνίστηκε για μια διετία στον Πειραιά (2022-2024), εκεί που πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα Ελλάδας, δύο Κύπελλα και δύο Super Cup, ενώ συμμετείχε επίσης σε δύο Final Four EuroLeague με τους «ερυθρόλευκους».

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