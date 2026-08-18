Παναθηναϊκός: Συνεχίζεται η προετοιμασία ενόψει Χράντετς Κράλοβε

Με πρωινή προπόνηση στις αθλητικές εγκαταστάσεις «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την πρώτη αναμέτρηση απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε (20/08, 21:30), στο πλαίσιο των playoffs του Conference League.

Το πρόγραμμα των «πρασίνων» περιείχε αρχικά ασκήσεις προθέρμανσης, ενώ στη συνέχεια το βάρος έπεσε στην κυκλοφορία της μπάλας, την τακτική στις στατικές φάσεις αλλά και τα τελειώματα.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» αναμένεται να επιστρέψουν στο γήπεδο την Τετάρτη για την επόμενη προγραμματισμένη προπόνηση.