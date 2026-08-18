· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Συνεχίζεται η προετοιμασία ενόψει Χράντετς Κράλοβε

Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε την Τρίτη (18/08) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε για τα playoffs του Europa League.

Παναθηναϊκός: Συνεχίζεται η προετοιμασία ενόψει Χράντετς Κράλοβε
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με πρωινή προπόνηση στις αθλητικές εγκαταστάσεις «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την πρώτη αναμέτρηση απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε (20/08, 21:30), στο πλαίσιο των playoffs του Conference League.

Το πρόγραμμα των «πρασίνων» περιείχε αρχικά ασκήσεις προθέρμανσης, ενώ στη συνέχεια το βάρος έπεσε στην κυκλοφορία της μπάλας, την τακτική στις στατικές φάσεις αλλά και τα τελειώματα.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» αναμένεται να επιστρέψουν στο γήπεδο την Τετάρτη για την επόμενη προγραμματισμένη προπόνηση.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE: Ατρόμητος - ΠΑΣ Πύργος για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας

18:40 MUNDOBASKET

FIBA Power Rankings: Άνοδος δύο θέσεων για την Ελλάδα πριν το παράθυρο του Αυγούστου

18:30 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Κάσερες - Άμεσα στην Αθήνα ο παίκτης

18:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακοίνωσε τον Αντρέ Λουίζ με ποσό-ρεκόρ η Σπόρτινγκ Κάνσας

17:52 SUPER LEAGUE

Σπουδαία κίνηση από Παναθηναϊκό και Αλαφούζο: Διαρκείας σε όλους τους παίκτες που έγραψαν ιστορία

17:28 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Συνεχίζεται η προετοιμασία ενόψει Χράντετς Κράλοβε

17:16 ΜΠΑΣΚΕΤ

Υπέγραψε σε ομάδα έκπληξη ο Αϊζάια Κάνααν

16:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουρίνιο: «Επέστρεψα σπίτι μου, είμαι ένας από εσάς»

16:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νιούκαστλ: Δικός της ο Ντέντιτς

16:12 CONFERENCE LEAGUE

ΠΑΟΚ: Το «αντίο» του Κωνσταντέλια στους συμπαίκτες του πριν την αναχώρηση για τη Ντόρτμουντ

16:09 SUPER LEAGUE

Πενράις: «Ήθελα πολύ να έρθω στη Ρέιντζερς, η ΑΕΚ το έκανε εφικτό»

15:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ: Οι καλύτερες στιγμές του Τζόλη κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας