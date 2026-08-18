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Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το πρώτο ματς των playoffs του Champions League

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την κιτρινόμαυρη ενδεκάδα, ενόψει του Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ, για τα playoffs του Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το πρώτο ματς των playoffs του Champions League
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Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Champions League θέλει να κάνει η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει απόψε τη Λέφσκι στη Σόφια, με τον Σέρβο τεχνικό να εμπιστεύεται τον Ζίνι για την κορυφή της επίθεσης, αφήνοντας στον πάγκο τον Βάργκα.

Ο Νίκολιτς παρατάσσει την Ένωση με διάταξη 4-2-2-2, έχοντας τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια και τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο να αποτελούν την τετράδα στην άμυνα.

Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Κάιρινεν και Μαρίν, ενώ μπροστά τους θα κινούνται οι Κοϊτά και Μάγερ, με περισσότερη ελευθερία στις κινήσεις τους και με στόχο να συνδέσουν τη μεσαία γραμμή με την επίθεση.

Το επιθετικό δίδυμο αποτελείται από τους Γιόβιτς και Ζίνι, με την ΑΕΚ να αναζητά στη Σόφια το αποτέλεσμα που θα της δώσει το προβάδισμα ενόψει της συνέχειας.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν, Μαρίν, Κοϊτά, Μάγερ, Γιόβιτς, Ζίνι.

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