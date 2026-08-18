Επίσημο το «μπαμ»: Στη Μπαρτσελόνα ο Ρόδρι

Επίσημη μορφή πήρε η σπουδαία μεταγραφή του Ρόδρι από τη Μάντσεστερ Σίτι στη Μπαρτσελόνα.

Οι «μπλαουγκράνα» μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media ανακοίνωσαν την απόκτηση του 30χρονου αρχηγού της εθνικής Ισπανίας, με τον Ρόδρι να επιστρέφει έπειτα από επτά χρόνια στην Ισπανία.

Το κόστος της μεταγραφής θα φτάσει τα 75 εκατομμύρια ευρώ, με τον 30χρονο να κλείνει τον άκρως επιτυχημένο κύκλο του με τη φανέλα των «πολιτών».

Συνολικά με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, ο Ρόδρι κατέγραψε 298 συμμετοχές με απολογισμό 28 γκολ και 32 ασίστ. Υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα κατέκτησε μεταξύ άλλων ένα Champions League, τέσσερα πρωταθλήματα Αγγλίας, δύο FA Cup, 3 Λιγκ Καπ και ένα Community Shield, ενώ σε προσωπικό επίπεδο του απονεμήθηκε η Χρυσή Μπάλα για το 2024.