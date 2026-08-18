· Αρμάνι Τζινς Μιλάνο

Πήρε Γκάρισον Μάθιους η Αρμάνι Μιλάνο

Ενίσχυση από το NBA για την Αρμάνι Μιλάνο με τον σουτέρ Γκάρισον Μάθιους να υπογράφει συμβόλαιο και να ανακοινώνεται από την ιταλική ομάδα.

Πήρε Γκάρισον Μάθιους η Αρμάνι Μιλάνο
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Σε μία πολύ σημαντική κίνηση προχώρησε η Αρμάνι Μιλάνο, με την ιταλική ομάδα να κάνει δικό της τον NBAer Γκάρισον Μάθιους, όπως η ίδια ανακοίνωσε.

Ο 30χρονος γκαρντ με εμπειρία επτά ετών και 329 αγώνων στον «μαγικό κόσμο» θα κάνει για πρώτη φορά στην καριέρα του το βήμα για την Ευρώπη και την EuroLeague και αναμένεται να ενισχύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ομάδα του Πέπε Ποέτα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Την περσινή σεζόν, ο Μάθιους αγωνίστηκε με τη φανέλα των Ιντιάνα Πέισερς, έχοντας κατά μέσο όρο 5.2 πόντους, 1.1 ριμπάουντ και 0.7 ασίστ ανά αγώνα σε 15 παιχνίδια, σουτάροντας με 37% από τη γραμμή του τριπόντου.

Στο παρελθόν έχει επίσης αγωνιστεί σε ομάδες όπως οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, οι Χιούστον Ρόκετς, οι Ατλάντα Χοκς και οι Νιου Γιορκ Νικς.

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