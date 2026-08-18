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Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR 2-0: Με «ντοπιέτα» του Ούρσι στη League Phase του Κυπέλλου οι Βοιωτοί

Χάρη στα δύο γκολ του Αγκουστίν Ούρσι, ο Λεβαδειακός επικράτησε με 2-0 του Αστέρα AKTOR στη Λιβαδειά και «τσέκαρε» το εισιτήριο για την League Phase του Κυπέλλου. 

Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR 2-0: Με «ντοπιέτα» του Ούρσι στη League Phase του Κυπέλλου οι Βοιωτοί
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Ο Λεβαδειακός σφράγισε το εισιτήριο για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας 2-0 του Αστέρα AKTOR, σε μια αναμέτρηση όπου οι Αρκάδες αγωνίζονταν με δέκα παίκτες από το 35ο λεπτό.

Οι Βοιωτοί εκμεταλλεύτηκαν το αβαντάζ και βρήκαν τον απόλυτο πρωταγωνιστή στο πρόσωπο του Αουγκουστίν Ούρσι. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Λεβαδειακού άνοιξε το σκορ στο 62ο λεπτό και στη συνέχεια διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, «κλειδώνοντας» οριστικά τη νίκη και την πρόκριση.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Λεβαδειακός: Άνακερ, Πάντεα, Βήχος, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Νίκας, Συμελίδης, Παπαδόπουλος, Γκούμας, Ούρσι, Εμμανουηλίδης.

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Λάσκαρης, Σίλβα, Μέντεθ, Κουρμπέλης, Έντερ, Μπαρτόλο, Παπακανέλλος, Ορόσο, Ρικαρντίνιο.

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