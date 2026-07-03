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Παναθηναϊκός: Επίσημο του Σταμέλλου στην Κηφισιά

Την παραχώρηση του Λουκά Σταμέλλου στην Κηφισιά με καθεστώς συνιδιοκτησίας ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. 

Παναθηναϊκός: Επίσημο του Σταμέλλου στην Κηφισιά
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Σε συμφωνία για την παραχώρηση του Λουκά Σταμέλλου στην Κηφισιά ήρθε ο Παναθηναϊκός, με τους «πράσινους» να κάνουν γνωστές τις λεπτομέρειες του deal.

Συγκεκριμένα, το τριφύλλι θα διατηρήσει το 50% των δικαιωμάτων του 18χρονου τερματοφύλακα, με το άλλο 50% να καταλήγει στην Κηφισιά.

Συνολικά στο πρωτάθλημα U19 της Super League, ο φέρελπις πορτιέρο πραγματοποίησε 19 συμμετοχές, κρατώντας σε εννέα παιχνίδια ανέπαφη την εστία του

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Λουκά Σταμέλλου στην Κηφισιά.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας εντάχθηκε στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού σε ηλικία 9 ετών και υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του τον Οκτώβριο του 2024. Αγωνίστηκε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες της ακαδημίας, μέχρι και την Κ19.

Λουκά, σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου»

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