Στον Βίκο Ιωαννίνων ο Κωστής Γόντικας

Η ανακοίνωση:

Η διοίκηση των Vikos Φalcons βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον έμπειρο διεθνή Έλληνα σέντερ, Κώστα Γόντικα, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Κώστας Γόντικας γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου 1994, έχει ύψος 2,06μ. και αγωνίζεται στις θέσεις του Power Forward / Center. Διακρίνεται για τη δύναμή του μέσα στο ζωγραφιστό, την έφεση στο ριμπάουντ, την αμυντική του προσήλωση και την αποτελεσματικότητά του στο τελείωμα των φάσεων.

Ξεκίνησε τα μπασκετικά του βήματα στο Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια μετακόμισε στις ΗΠΑ, όπου αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια στο κολεγιακό πρωτάθλημα (NCAA Division III) με τη φανέλα του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU Violets), πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις.Το 2016 επέστρεψε στην Ελλάδα για να ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα από την κορυφή, υπογράφοντας στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο πανηγύρισε την κατάκτηση του Double (Πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας) το 2017.

Η συνέχεια της καριέρας του περιλαμβάνει σταθερή και πολυετή παρουσία στην πρώτη κατηγορία της χώρας μας, έχοντας φορέσει με επιτυχία τις φανέλες σπουδαίων συλλόγων:

Απόλλων Πατρών (2017-18)

Ήφαιστος Λήμνου (2018-19)

Περιστέρι (2019-20)

ΑΕΚ (2020-21 & 2023)

Ιωνικός Νίκαιας (2021-22), όπου έκανε ρεκόρ καριέρας με 21 πόντους και 12 ριμπάουντ σε ένα ματς

Α.Σ. Καρδίτσας (2022)

Κολοσσός Ρόδου (2023)

Λαύριο (2023-25)

Πανιώνιος (2025-26)

Παράλληλα, ο Κώστας έχει δοκιμάσει τις δυνάμεις του και στο εξωτερικό, αγωνιζόμενος στη Ρουμανία με την Πιτέστι (2022) και στην Ισλανδία με τη Θορ Θόρλακσεφν (2025).

Σε διεθνές επίπεδο, έχει τιμήσει το εθνόσημο καθώς υπήρξε βασικό στέλεχος των «μικρών» Εθνικών ομάδων της Ελλάδας (U18 και U20), συμμετέχοντας στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ενώ έχει κληθεί και στην Εθνική Ανδρών.Κώστα, καλώς όρισες στην οικογένεια των Vikos Φalcons! Σου ευχόμαστε μια υγιή και απόλυτα επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά στην GBL!

Μαζί για τις επόμενες μεγάλες πτήσεις!