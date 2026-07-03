Από τη Μάντσεστερ Σίτι στη Φενέρμπαχτσε ο Άκε

Η Φενέρμπαχτσε ανεβάζει κατακόρυφα τον πήχη ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, συνεχίζοντας τις κινήσεις που αποδεικνύουν ότι δεν αρκείται πλέον σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά στοχεύει ξεκάθαρα στην επιστροφή στην κορυφή της Τουρκίας.

Οι άνθρωποι του συλλόγου επενδύουν σε ποδοσφαιριστές με εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο και ο Νέιθαν Άκε αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσθήκες του φετινού καλοκαιριού.

Ο Ολλανδός διεθνής αφήνει πίσω του ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο κεφάλαιο στη Μάντσεστερ Σίτι, όπου αγωνίστηκε για έξι χρόνια, κατακτώντας πολλούς τίτλου.

Την προηγούμενη σεζόν ο Άκε αγωνίστηκε σε 32 αναμετρήσεις με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, αποτελώντας μία από τις αξιόπιστες λύσεις του Πεπ Γκουαρδιόλα.