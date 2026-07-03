Ζεστό το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για Μπαρκολά - Προσπαθεί να τον πείσει ο Ιραόλα

Τον αντικαταστάτη του Μοχάμεντ Σαλάχ ψάχνει η Λίβερπουλ, με τους «κόκκινους» να έχουν κυκλώσει ως πρώτο στόχο το όνομα του Μπράντλι Μπαρκολά. Μάλιστα, η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ πέρασε αμέσως στο παρασύνθημα, καθώς σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, ο Άντονι Ιραόλα είχε απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με τον 23χρονο Γάλλο εξτρέμ, αναλύοντάς του το πλάνο για τη νέα σεζόν.

Έπειτα από μια τριετία στην Παρί Σεν Ζερμέν, ο διεθνής άσος δείχνει πιο έτοιμος από ποτέ για τη μεγάλη πρόκληση της Premier League, με την προοπτική της Λίβερπουλ και κυρίως ο ξεκάθαρος ρόλος που του υποσχέθηκε ο Βάσκος τεχνικός να φαίνεται πως τον αφήνουν απόλυτα ικανοποιημένο.

Παρά το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του, ο νεαρός εξτρέμ δυσκολεύεται να βρει σταθερή θέση στο αρχικό σχήμα του Λουίς Ενρίκε. Στην ιεραρχία των Παριζιάνων, παίκτες όπως ο Ντεμπελέ, ο Κβαρατσχέλια και ο Ντουέ διατηρούν το προβάδισμα, γεγονός που περιορίζει τον χρόνο συμμετοχής του Μπαρκολά στους πρωταθλητές Ευρώπης.

Η αποχώρηση του Σαλάχ από το Άνφιλντ ανοίγει διάπλατα μια θέση στην ενδεκάδα της Λίβερπουλ, μετατρέποντας τον αγγλικό σύλλογο στον απόλυτο προορισμό για τον Γάλλο.

Αυτή τη στιγμή, το μυαλό του Μπαρκολά είναι ολοκληρωτικά δοσμένο στις υποχρεώσεις του με την εθνική Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο το «φλερτ» με τη Λίβερπουλ παραμένει πολύ ζεστό. Οι οριστικές εξελίξεις και η τελική του απόφαση αναμένονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, όταν και θα ξεκαθαρίσει πού θα χτυπά η καρδιά του 23χρονου άσου τη νέα αγωνιστική περίοδο.