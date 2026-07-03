Wimbledon: Μεσημέρι Σαββάτου η μάχη της Σάκκαρη κόντρα στην Παολίνι

Την πρόκριση στους «16» του Wimbledon θα διεκδικήσει το Σάββατο (3/7) η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να τίθεται αντιμέτωπη με την Τζασμίν Παολίνι.

Wimbledon: Μεσημέρι Σαββάτου η μάχη της Σάκκαρη κόντρα στην Παολίνι
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Την πρόκριση στους «16» του Wimbledon για πρώτη φορά στην καριέρα της θα διεκδικήσει το μεσημέρι του Σαββάτου (3/7) η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει τη φιναλίστ του 2024 και No. 14 στην παγκόσμια κατάταξη, Τζασμίν Παολίνι.

Η μεταξύ τους αναμέτρηση αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 15:00 στο Court 3 του Grand Slam Λονδίνου.

Στο παρελθόν, οι δύο παίκτριες έχουν συναντηθεί άλλες πέντε φορές, με την Σάκκαρη να προηγείται με 3-2, έχοντας επικρατήσει και στην τελευταία τους συνάντηση τον περασμένο Φεβρουάριο στην Ντόχα.

Η νικήτρια αυτού του αγώνα θα παίξει στη φάση των «16» είτε με την Αλεξάντρα Ιάλα είτε με την Ίγκα Σβιόντεκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που η Μαρία προκρίθηκε σε φάση «16» ήταν το 2022 στο Australian Open.

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