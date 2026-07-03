Wimbledon: Μεσημέρι Σαββάτου η μάχη της Σάκκαρη κόντρα στην Παολίνι
Την πρόκριση στους «16» του Wimbledon θα διεκδικήσει το Σάββατο (3/7) η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να τίθεται αντιμέτωπη με την Τζασμίν Παολίνι.
Την πρόκριση στους «16» του Wimbledon για πρώτη φορά στην καριέρα της θα διεκδικήσει το μεσημέρι του Σαββάτου (3/7) η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει τη φιναλίστ του 2024 και No. 14 στην παγκόσμια κατάταξη, Τζασμίν Παολίνι.
Η μεταξύ τους αναμέτρηση αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 15:00 στο Court 3 του Grand Slam Λονδίνου.
Στο παρελθόν, οι δύο παίκτριες έχουν συναντηθεί άλλες πέντε φορές, με την Σάκκαρη να προηγείται με 3-2, έχοντας επικρατήσει και στην τελευταία τους συνάντηση τον περασμένο Φεβρουάριο στην Ντόχα.
Η νικήτρια αυτού του αγώνα θα παίξει στη φάση των «16» είτε με την Αλεξάντρα Ιάλα είτε με την Ίγκα Σβιόντεκ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που η Μαρία προκρίθηκε σε φάση «16» ήταν το 2022 στο Australian Open.