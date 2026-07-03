Αποθέωσε Διαμαντίδη, Μπατίστ και Μπογκντάνοβιτς ο Ομπράντοβιτς (vid)

Η Euroleague δημοσίευσε ένα αφιερωματικό βίντεο με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στο οποίο ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR αναφέρθηκε σε μερικές από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες παικτών που είχε υπό τις οδηγίες του, εκφράζοντας τον απόλυτο σεβασμό του για την προσφορά και τον χαρακτήρα τους.

Ο Σέρβος προπονητής εστίασε στην ανθρώπινη πλευρά της δουλειάς του, ξεκαθαρίζοντας ότι οι δεσμοί που δημιούργησε με τους παίκτες του, τους οποίους θεωρεί πλέον δικά του παιδιά, έχουν μεγαλύτερη αξία από οποιοδήποτε τρόπαιο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα: «Από τους πιο ψύχραιμους παίκτες. Αντιλαμβανόταν αμέσως τις ανάγκες κάθε φάσης και η ηρεμία του μετέδιδε σιγουριά στην υπόλοιπη ομάδα. Ως προπονητής ένιωθα ασφάλεια όταν η μπάλα βρισκόταν στα χέρια του. Στο Final Four της Μπολόνια, λόγω ενός τραυματισμού στους ψηλούς, αναγκαστήκαμε να προσαρμοστούμε μετακινώντας τον Μποντιρόγκα στο "3" και τον Αλβέρτη στο "4" δίπλα στον Παπαδόπουλο ή τον Μίντλετον, και το πλάνο λειτούργησε ιδανικά απέναντι σε μια ομάδα γεμάτη μελλοντικούς παίκτες του ΝΒΑ, όπως ο Τζινόμπιλι».

Για τον Μάικ Μπατίστ: «Αν και τον αποκτήσαμε με την προοπτική να αγωνιστεί ως πάουερ φόργουορντ, μέσα σε έναν μήνα διαπιστώσαμε ότι έπρεπε να αλλάξουμε το πλάνο μας. Τον δοκιμάσαμε ως σέντερ στην προπόνηση και η συνέχεια είναι γνωστή. Εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους ψηλούς, έχοντας εξαιρετική χημεία στο pick and roll με σπουδαίους γκαρντ όπως ο Διαμαντίδης, ο Σαρούνας, ο Σπανούλης και ο Καλάθης, ενώ τα σκριν του διευκόλυναν απίστευτα το παιχνίδι μας».

Για τον Δημήτρη Διαμαντίδη: «Ένας απόλυτα ομαδικός παίκτης, που βελτίωνε τους συμπαίκτες του τόσο ως αθλητές όσο και ως χαρακτήρες. Αποτελούσε το τέλειο παράδειγμα ηγέτη και ήταν αγαπητός από όλους. Το μοναδικό μου ζήτημα μαζί του ήταν ότι χρειαζόταν μερικές φορές να τον πιέζω για να γίνει πιο επιθετικός στο σκοράρισμα, καθώς προτιμούσε πάντα να πασάρει. Σαν άνθρωπος και ως αθλητής ήταν υποδειγματικός».

Για τον Έκπε Ούντοχ: «Μπορεί να μην έδειχνε τον ίδιο ζήλο στο ξεκίνημα της προπόνησης, αλλά στο πέντε εναντίον πέντε η συγκέντρωσή του ήταν υποδειγματική. Καταλάβαινε αμέσως κάθε τακτική οδηγία. Μαζί με τον Βέσελι δημιούργησαν την καλύτερη αμυντική γραμμή στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο, προσφέροντας τεράστια ασφάλεια στους περιφερειακούς μας, καθώς όλοι ήξεραν ότι θα βρισκόταν εκεί για να προστατεύσει το καλάθι».

Για τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς: «Ένας αθλητής με σπάνιο χαρακτήρα που πίεζε διαρκώς τον εαυτό του και τους γύρω του για το καλύτερο. Στη Φενέρμπαχτσε θυμάμαι ότι έμενε πάντα μετά την προπόνηση για να παίξει μονά. Όταν έφυγε για το ΝΒΑ, είπα στον αρχηγό ότι πλέον χάθηκε αυτή η συνήθεια. Είχε πάντα τεράστια δίψα για επιτυχία. Είχαμε τις διαφωνίες μας, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία εξελίχθηκε στον παίκτη που είναι σήμερα».

Για τη σχέση του με τους παίκτες: «Στην πορεία μου έχω συνεργαστεί με εκατοντάδες εξαιρετικούς παίκτες και για όλους θα μπορούσα να μιλήσω με τα ίδια λόγια. Είναι οι άνθρωποί μου, τα παιδιά μου. Το γεγονός ότι διατηρούμε στενή φιλική σχέση και επικοινωνούμε μέχρι σήμερα, γνωρίζοντας ότι ο ένας μπορεί να βασιστεί στον άλλον, είναι για μένα πολύ πιο σημαντικό από τους τίτλους που κερδίσαμε».