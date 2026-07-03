Εντυπωσιακές εικόνες: Έτσι θα είναι μετά την ανακαίνιση το Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)

Η ΕΟΕ έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες για το πως θα είναι το Καλλιμάρμαρο.

Εντυπωσιακές εικόνες: Έτσι θα είναι μετά την ανακαίνιση το Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Παναθηναϊκό Στάδιο βρίσκεται υπό ανακαίνιση, με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να δίνει στη δημοσιότητα εικόνες από το πως θα είναι όταν ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες.

Η χρηματοδότηση έχει γίνει εξ ολοκλήρου από ιδιωτική εταιρεία. Το ταρτάν που θα είναι προδιαγραφών για αγώνες Diamond League,θα έχει τα χρώματα της ελληνικής σημαίας, τα μάρμαρα θα καθαριστούν με υπερσύγχρονη μέθοδο lazer και θα τοποθετηθεί νέος φωτισμός για να φιλοξενεί και αγώνες κλασικού αθλητισμού.

Δείτε εικόνες

COMMENTS
LATEST NEWS
00:12 MUNDIAL

Αυστραλία - Αίγυπτος: Τα highlights από την πρόκριση των Φαραώ στους «16» του Μουντιάλ (vid)

00:07 MUNDIAL

Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο: Οι ενδεκάδες του αγώνα

23:52 MUNDIAL

Αυστραλία - Αίγυπτος 1-1: Πήραν την πρόκριση στα πέναλτι και πέταξαν για τους «16» οι Φαραώ

23:52 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός: Ο Ματίγια Νίκολιτς στους «ερυθρόλευκους»

23:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ζεστό το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για Μπαρκολά - Προσπαθεί να τον πείσει ο Ιραόλα

22:41 ΣΠΟΡ

Εντυπωσιακές εικόνες: Έτσι θα είναι μετά την ανακαίνιση το Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)

22:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Από τη Μάντσεστερ Σίτι στη Φενέρμπαχτσε ο Άκε

22:25 MUNDIAL

Αυστραλία - Αίγυπτος: Ισοφαρίζουν με αυτογκόλ τα «Socceroos» (vid)

22:06 NBA

Βρήκε ομάδα στο NBA ο Τρέι Λάιλς

21:59 GREEK BASKET LEAGUE

Στον Βίκο Ιωαννίνων ο Κωστής Γόντικας

21:51 EUROLEAGUE

Αποθέωσε Διαμαντίδη, Μπατίστ και Μπογκντάνοβιτς ο Ομπράντοβιτς (vid)

21:45 ΣΠΟΡ

Wimbledon: Μεσημέρι Σαββάτου η μάχη της Σάκκαρη κόντρα στην Παολίνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας