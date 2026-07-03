Εντυπωσιακές εικόνες: Έτσι θα είναι μετά την ανακαίνιση το Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)

Το Παναθηναϊκό Στάδιο βρίσκεται υπό ανακαίνιση, με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να δίνει στη δημοσιότητα εικόνες από το πως θα είναι όταν ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες.

Η χρηματοδότηση έχει γίνει εξ ολοκλήρου από ιδιωτική εταιρεία. Το ταρτάν που θα είναι προδιαγραφών για αγώνες Diamond League,θα έχει τα χρώματα της ελληνικής σημαίας, τα μάρμαρα θα καθαριστούν με υπερσύγχρονη μέθοδο lazer και θα τοποθετηθεί νέος φωτισμός για να φιλοξενεί και αγώνες κλασικού αθλητισμού.

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