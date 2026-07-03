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NBA: Στους Ουίζαρντς με ανταλλαγή ο ΝτεΆντρε Έιτον

Στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς θα συνεχίσει την καριέρα του ο ΝτεΆντρε Έιτον, με τους Λέικερς να ανταλλάσουν τον Μπαχαμέζο σέντερ, λαμβάνοντας τον Τζέιντεν Χάρντι και πικς δευτέρου γύρου.

NBA: Στους Ουίζαρντς με ανταλλαγή ο ΝτεΆντρε Έιτον
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Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησαν οι Λος Άντζελες Λέικερς, καθώς συμφώνησαν να στείλουν τον ΝτεΆντρε Έιτον στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, η ομάδα του Λος Άντζελες θα λάβει ως αντάλλαγμα τον Τζέιντεν Χάρντι, καθώς και δύο επιλογές δεύτερου γύρου από τους Ουίζαρντς για τα draft του 2031 και του 2032.

Μετά την παραχώρηση του Έιτον, οι Λέικερς εστιάζουν πλέον στην ενίσχυση της γραμμής των ψηλών τους, αναζητώντας τον παίκτη που θα πλαισιώσει τον Γουόκερ Κέσλερ στη ρακέτα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στη λίστα των υποψηφίων για τη θέση «5» εξετάζονται οι περιπτώσεις των Γιόνας Βαλαντσιούνας, Αντρέ Ντράμοντ και Κέβον Λούνεϊ.

Από την άλλη πλευρά, οι Ουίζαρντς εντάσσουν στο δυναμικό τους έναν έμπειρο σέντερ, ο οποίος προορίζεται να αγωνιστεί δίπλα στους Άντονι Ντέιβις και Άλεξ Σαρ.

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