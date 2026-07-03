Τουρκικά ΜΜΕ: Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ρενάτο Σάντσες

Τουρκικά δημοσιεύματα συνδέουν την περίπτωση του Ρενάτο Σάντσες τόσο με την Μπεσίκτας όσο και με τον Ολυμπιακό, με τον δανεισμό του Πορτογάλου μέσου στον Παναθηναϊκό να φτάνει στο τέλος του.

Ωστόσο, η πραγματικότητα για την ελληνική ομάδα είναι εντελώς διαφορετική, με την ομάδα του Πειραιά να διαψεύδει οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τον Πορτογάλο. Οι Πειραιώτες ακολουθούν ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο για την ενίσχυση του κέντρου τους, έχοντας στρέψει την προσοχή τους σε παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως ο Νόα Καντιού.

Οι ιθύνοντες του Ολυμπιακού αναζητούν επιλογές που εναρμονίζονται πλήρως με τα αγωνιστικά «θέλω» και τη φιλοσοφία της ομάδας για τη νέα σεζόν και παρά το γεγονός ότι ο Ρενάτο Σάντσες διαθέτει ένα «βαρύ» βιογραφικό με θητεία σε κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ, το ιατρικό του ιστορικό σε συνδυασμό με τις τρέχουσες προτεραιότητες του συλλόγου κρατούν τον Ολυμπιακό μακριά από την περίπτωσή του.

Παρά τη σταθερή άρνηση από την πλευρά των Πειραιωτών, τα ΜΜΕ στη γειτονική χώρα επιμένουν να συντηρούν το θέμα στην επικαιρότητα, με την περίπτωση να ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα.

Τη φετινή σεζόν, ο Ρενάτο Σάντσες κατέγραψε συνολικά 24 εμφανίσεις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού με απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ σε 1.205' αγωνιστικά λεπτά.