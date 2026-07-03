· Βαλένθια

Επίσημο: Τέλος ο Πραντίγια από τη Βαλένθια - Οδεύει προς Ρεάλ Μαδρίτης

Το τέλος της συνεργασίας της με τον Χάιμε Πραντίγια ανακοίνωσε η Βαλένθια, με τον Ισπανό να συνεχίζει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης

Επίσημο: Τέλος ο Πραντίγια από τη Βαλένθια - Οδεύει προς Ρεάλ Μαδρίτης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την λήξη της συνεργασίας της με τον Χάιμ Πραντίγια έκανε γνωστή η Βαλένθια, με τον 25χρονο να έχει ήδη συμφωνήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της νέας σεζόν.

Παρά το γεγονός πως το συμβόλαιο του Ισπανού ψηλού έφτανε στο τέλος του το 2028, η «Βασίλισσα» πλήρωσε το buy-out που υπήρχε στο συμβόλαιο με τους «πορτοκαλί», κάνοντας δικό της έναν από τους πιο ποιοτικούς παίκτες της εθνικής ομάδας.

Ο Πραντίγια αποχαιρετά τον σύλλογο, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία της Βαλένθια. Συγκεκριμένα έιναι 2ος σε συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας στην Euroleague (122 αγώνες), 4ος κορυφαίος ριμπάουντερ του συλλόγου (1.488 ριμπάουντ), 8ος σε εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της ACB (216 αγώνες), 11ος σκόρερ όλων των εποχών για την ομάδα (2.385 πόντοι).

COMMENTS
LATEST NEWS
22:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Από τη Μάντσεστερ Σίτι στη Φενέρμπαχτσε ο Άκε

22:25 MUNDIAL

Αυστραλία - Αίγυπτος: Ισοφαρίζουν με αυτογκόλ τα «Socceroos» (vid)

22:06 NBA

Βρήκε ομάδα στο NBA ο Τρέι Λάιλς

21:59 GREEK BASKET LEAGUE

Στον Βίκο Ιωαννίνων ο Κωστής Γόντικας

21:51 EUROLEAGUE

Αποθέωσε Διαμαντίδη, Μπατίστ και Μπογκντάνοβιτς ο Ομπράντοβιτς (vid)

21:45 ΣΠΟΡ

Wimbledon: Μεσημέρι Σαββάτου η μάχη της Σάκκαρη κόντρα στην Παολίνι

21:20 MUNDIAL

Αυστραλία - Αίγυπτος: Άνοιξε το σκορ για τους «Φαραώ» ο Ασούρ (vid)

21:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιωαννίδης: «Η προηγούμενη σεζόν δεν τελείωσε όπως θέλαμε - Είμαι έτοιμος να παίξω»

20:46 MUNDIAL

LIVE: Αυστραλία - Αίγυπτος

20:39 NBA

NBA: Στους Ουίζαρντς με ανταλλαγή ο ΝτεΆντρε Έιτον

20:24 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επίσημο του Σταμέλλου στην Κηφισιά

20:22 GREEK BASKET LEAGUE

Παρέμεινε στη Δόξα Λευκάδας ο Χατζηνικόλας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας