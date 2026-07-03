Επίσημο: Τέλος ο Πραντίγια από τη Βαλένθια - Οδεύει προς Ρεάλ Μαδρίτης

Την λήξη της συνεργασίας της με τον Χάιμ Πραντίγια έκανε γνωστή η Βαλένθια, με τον 25χρονο να έχει ήδη συμφωνήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της νέας σεζόν.

Παρά το γεγονός πως το συμβόλαιο του Ισπανού ψηλού έφτανε στο τέλος του το 2028, η «Βασίλισσα» πλήρωσε το buy-out που υπήρχε στο συμβόλαιο με τους «πορτοκαλί», κάνοντας δικό της έναν από τους πιο ποιοτικούς παίκτες της εθνικής ομάδας.

Ο Πραντίγια αποχαιρετά τον σύλλογο, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία της Βαλένθια. Συγκεκριμένα έιναι 2ος σε συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας στην Euroleague (122 αγώνες), 4ος κορυφαίος ριμπάουντερ του συλλόγου (1.488 ριμπάουντ), 8ος σε εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της ACB (216 αγώνες), 11ος σκόρερ όλων των εποχών για την ομάδα (2.385 πόντοι).