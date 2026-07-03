Όχι στο «νόμο Πρεστιάνι» από την UEFA

Η UEFA αποφάσισε να ακολουθήσει διαφορετική γραμμή από τη FIFA όσον αφορά τον λεγόμενο «νόμο Πρεστιάνι», επιλέγοντας πιο ήπια αντιμετώπιση για μία κίνηση που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με τον κανονισμό που εφαρμόζει η FIFA, ποδοσφαιριστής που καλύπτει το στόμα του ενώ συνομιλεί με αντίπαλο ή διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο τιμωρείται με απευθείας κόκκινη κάρτα. Αντίθετα, η UEFA γνωστοποίησε πως στις δικές της διοργανώσεις η ίδια ενέργεια θα επιφέρει μόνο κίτρινη κάρτα.

Η υπόθεση Πρεστιάνι που άνοιξε τη συζήτηση

Το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις μετά το περιστατικό ανάμεσα στον Τζανλούκα Πρεστιάνι και τον Βινίσιους Τζούνιορ, στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός κάλυψε το στόμα του κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τον Βραζιλιάνο σταρ και στη συνέχεια τιμωρήθηκε με αποκλεισμό έξι αγωνιστικών για επίθεση στο πρόσωπο του αντιπάλου του.

Ο νέος κανονισμός εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όταν ο Μιγκέλ Αλμιρόν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση της Παραγουάης με την Τουρκία, επειδή κάλυψε το στόμα του κατά τη διάρκεια συνομιλίας μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Παράλληλα, η UEFA εξετάζει το ενδεχόμενο να διευρύνει τις αρμοδιότητες του VAR, μελετώντας την πιθανότητα παρέμβασής του και στις περιπτώσεις λανθασμένης υπόδειξης κόρνερ.