Μουντιάλ 2026, Ολλανδία: Καταγγελία της ομοσπονδίας για ρατσιστικά μηνύματα μετά τον αποκλεισμό

Η ολλανδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (KNVB), ανακοίνωσε (3/7) ότι υπέβαλε καταγγελία στον γενικό εισαγγελέα της Ολλανδίας, εξαιτίας των ρατσιστικών μηνυμάτων που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τον αποκλεισμό της «Οράνιε» από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μετά την ήττα της Ολλανδίας από το Μαρόκο, ένα...κύμα ρατσιστικών προσβολών στόχευσε, ιδίως, τους μαύρους παίκτες της εθνικής ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δυστυχώς, δεν είναι ποτέ δυνατό να εντοπίζουμε και να τιμωρούμε κάθε ρατσιστική αντίδραση, αλλά η KNVB θέλει να στείλει ένα πολύ σαφές μήνυμα: υπάρχουν όρια και όσοι τα ξεπεράσουν θα αντιμετωπίσουν συνέπειες», ανέφερε η ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της.

Η Ολλανδία έχασε με 3-2 στα πέναλτι (1-1 στα 120’) από το Μαρόκο στη φάη των «32» στο Μοντερέι του Μεξικού. Οι τρεις παίκτες που έχασαν τα πέναλτι- Τζάστιν Κλάιφερτ, Κουίντεν Τίμπερ, Κρισένσιο Σάμερβιλ- στη συνέχεια υπέστησαν ρατσιστική και μεροληπτική διαδικτυακή κακοποίηση μετά τον αγώνα, ανέφερε η KNVB.

Σε εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν χαρακτήρισε τα γεγονότα μετά τον αγώνα ως «απαράδεκτα».

«Τη μία στιγμή είναι «δικά μας παιδιά» και υποτίθεται ότι έχουμε αχρωματοψία όταν κάποιος φοράει πορτοκαλί φανέλα. Αλλά μόλις κάποιος αστοχήσει σε ένα πέναλτι, οι προσβολές εκτοξεύονται από παντού» είπε.

«Υποθέτω ότι η εισαγγελία θα απαγγείλει κατηγορίες για να δώσει ένα πολύ σαφές παράδειγμα», πρόσθεσε Ολλανδός πρωθυπουργός.