ΠΑΟΚ: Κυκλοφορούν τη Δευτέρα 6 Ιουλίου τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026-27

Όλες τις λεπτομέρειες για τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026-27 έδωσε στη δημοσιότητα o ΠΑΟΚ, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να ανακοινώνει πως η διάθεσή τους θα τεθεί σε κυκλοφορία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 10:00 το πρωί, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Η διαδικασία αγοράς θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της MORE. Οι κάτοχοι των καρτών εξασφαλίζουν την είσοδό τους σε όλους τους εντός έδρας αγώνες του ΠΑΟΚ για την κανονική περίοδο και τα playoffs της Stoiximan GBL, καθώς και για την κανονική περίοδο του EuroCup.

Το χρονοδιάγραμμα διάθεσης χωρίζεται στις εξής τρεις φάσεις:

6 - 17 Ιουλίου: Περίοδος ανανέωσης θέσεων αποκλειστικά για τους περσινούς κατόχους.

18 - 25 Ιουλίου: Περίοδος αλλαγής θέσης.

26 Ιουλίου - 16 Αυγούστου: Ελεύθερη διάθεση των εναπομεινάντων εισιτηρίων σε όλους τους φιλάθλους.

Η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι από την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στις 10:00 ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο ΠΑΟΚ αλλάζει επίπεδο και προχωρά μπροστά με φιλοδοξία, όραμα και ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προσανατολισμό.Η ομάδα ενισχύεται, το σπίτι μας αναβαθμίζεται και κάθε μέρα χτίζουμε κάτι μεγαλύτερο για τον ΠΑΟΚ του αύριο.Το εισιτήριο διαρκείας δεν είναι απλώς μία θέση στο γήπεδο. Είναι η δική σας συμμετοχή στη νέα εποχή του ΠΑΟΚ. Είναι η δύναμη που θα γεμίσει το PAOK Sports Arena, θα στηρίξει την ομάδα σε κάθε βήμα και θα δώσει ώθηση για να πετύχουμε τους στόχους μας.Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν πάντα ο κόσμος του και τώρα, περισσότερο από ποτέ, σας θέλουμε δίπλα μας.

Οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας είναι: