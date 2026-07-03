Γιασικεβίτσιους για Ομπράντοβιτς: «Σαν να μην έφυγε ποτέ από τον Παναθηναϊκό»

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους συμμετέχει στο Euroleague Head Coaches Board Coaches Congress στο Telekom Center, με τον Λιθουανό να μιλάει στην κάμερα της Nova για ποικίλα θέματα, στεκόμενος στην μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς: «Είναι τόσο φυσιολογικό να σκέφτεσαι τον Ζέλικο στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Την έχω πολλά χρόνια αυτή την εικόνα στο μυαλό μου, που είναι πολύ φυσιολογικό. Σαν να μην έφυγε ποτέ».

Για την ήττα από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της Euroleague: «Δεν ήμασταν στην καλύτερη φόρμα. Πρόκειται για ένα παιχνίδι και μόνο. Δε νομίζω πως ο Ολυμπιακός ήταν κάτι το ξεχωριστό εκείνη την ημέρα, αλλά εμείς ήμασταν ακόμη χειρότεροι. Είναι δύσκολο να παίζεις όλη την χρονιά σε ένα παιχνίδι, αλλά έτσι είναι για όλους».

Για τους Άρη και ΠΑΟΚ: «Ο Μπίλι ήθελε να είναι πιο κοντά στην οικογένειά του, στην Ελλάδα. Ανέλαβε ένα από τα πιο υποσχόμενα πρότζεκτς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα είναι συναρπαστικό. Ομοίως και για τον ΠΑΟΚ (σ.σ. με τον Αντρέα Τρινκιέρι στην άκρη του πάγκου). Το ελληνικό μπάσκετ γυρίζει πάνω από δέκα χρόνια γύρω από δύο ομάδες (σ.σ. Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό). Είναι σπουδαία εξέλιξη για το ελληνικό κοινό. Η Θεσσαλονίκη έχει απίθανη μπασκετική κοινότητα. Το περιμένουν τόσο καιρό. Θα είναι σίγουρα συναρπαστικό».