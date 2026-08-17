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Πήρε Λουκουμί η Γιουβέντους

Την απόκτηση του 28χρονου στόπερ Τζον Λουκουμί ανακοίνωσε η «Μεγάλη Κυρία».

Πήρε Λουκουμί η Γιουβέντους
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Την προσθήκη του Τζον Λουκουμί ανακοίνωσε η Γιουβέντους.

Μετά από τέσσερις σεζόν στην Μπολόνια, ο 28χρονος Κολομβιανός σέντερ μπακ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τη Γιουβέντους. H «vecchia signora» έντυσε στα ασπρόμαυρα τον Λουκουμί, τα οποία θα φορά έως το 2030.

Η διοίκηση της ομάδας του Τορίνο δαπάνησε 19,5 εκατ, ευρώ για να κάνει δικό της τον Λουκουμί. Με τη φανέλα της Μπολόνια, ο Τζον Λουκουμί μέτρησε 123 συμμετοχές και ένα γκολ από το 2022.

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