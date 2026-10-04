Οι «κυανόλευκοι» έκαναν ίσως την πιο επιτυχημένη επιλογή στην GBL, με τη νέα τους μασκότ να είναι μια γιαγιά-οπαδός, για να δικαιολογήσει το παρατσούκλι «γριές» - Δείτε τη μασκότ.

«Γηραιός», «Ημίθεος», πολλών ειδών προσωνύμια συνοδεύουν τον Ηρακλή. Το όνομα «γριές» ακολουθεί τους οπαδούς της ιστορικής ομάδας, ως το παρατσούκλι που τους δόθηκε εδώ και δεκαετίες. Οι Θεσσαλονικείς αυτό το πήραν και το έκαναν μια εκπληκτική επιλογή μασκότ.

Στο ματς με τον Ολυμπιακό στο «Ιβανώφειο», εμφανίστηκε για πρώτη φορά η μασκότ των «κυανόλευκων». Μια… γριά! Συμβολίζοντας τον κόσμο και την ιστορία του Ηρακλή, τόσο για το χιούμορ που τους χαρακτηρίζει, όσο φυσικά και για τα πολλά χρόνια στον αθλητισμό.

Μάλιστα η μασκότ συνόδευσε και την κυρία Χάιδω, γνωστή οπαδό του Ηρακλή επί δεκαετίες ολόκληρες στα γήπεδα δίπλα στην αγαπημένη της ομάδα.

Δείτε τη μασκότ: