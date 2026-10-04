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Με Μιλουτίνοφ η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ηρακλή

Ευχάριστα νέα στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να ξεπερνάει το πρόβλημα τενοντίτιδας και να επιστρέφει μετά από καιρό στη δωδεκάδα για το παιχνίδι κόντρα στον Ηρακλή, στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL.

Γιάννης Χονδρός

Με Μιλουτίνοφ η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ηρακλή
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Στην αγωνιστική δράση επιστρέφει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς ξεπέρασε το πρόβλημα τενοντίτιδας που αντιμετώπιζε και συμπεριλήφθηκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL απέναντι στον Ηρακλή.

Ο Σέρβος σέντερ τίθεται εκ νέου στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, αποτελώντας μία σημαντική προσθήκη στη γραμμή των ψηλών για την έναρξη των εγχώριων υποχρεώσεων.

Αντίθετα, εκτός λόγω ίωσης είναι ο Ζαν Μοντέρο.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ, Φουρνιέ.

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