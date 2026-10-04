Με Μιλουτίνοφ η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ηρακλή

Στην αγωνιστική δράση επιστρέφει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς ξεπέρασε το πρόβλημα τενοντίτιδας που αντιμετώπιζε και συμπεριλήφθηκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL απέναντι στον Ηρακλή.

Ο Σέρβος σέντερ τίθεται εκ νέου στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, αποτελώντας μία σημαντική προσθήκη στη γραμμή των ψηλών για την έναρξη των εγχώριων υποχρεώσεων.

Αντίθετα, εκτός λόγω ίωσης είναι ο Ζαν Μοντέρο.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ, Φουρνιέ.