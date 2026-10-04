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Η «ΑS» αποκάλυψε τους λόγους που «ναυάγησε» η περίπτωση του Βάργκας στον Ολυμπιακό

Τους λόγους που δεν προχώρησε η μεταγραφή του Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλλη στον Ολυμπιακό αποκάλυψε με δημοσίευμά της η ισπανική εφημερίδα «AS»

Η «ΑS» αποκάλυψε τους λόγους που «ναυάγησε» η περίπτωση του Βάργκας στον Ολυμπιακό
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Στο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων του Ολυμπιακού με τον Ρούμπεν Βάργκας κατά τη διάρκεια της περασμένης μεταγραφικής περιόδου αναφέρθηκε η ισπανική εφημερίδα «AS», αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους δεν προχώρησε εν τέλει το deal.

Ο Ελβετός εξτρέμ, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικές του εμφανίσεις στο Μουντιάλ κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων», βρέθηκε κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Οι δύο πλευρές είχαν φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία, με τον ποδοσφαιριστή να απέχει μάλιστα από προπονήσεις της Σεβίλλης δείχνοντας πως βρισκόταν καθ' οδόν για... Πειραιά.

Ωστόσο, η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το κυριότερο αγκάθι που υπήρξε ήταν η οικονομική διαφορά μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, καθώς ο ισπανικός σύλλογος αξίωνε 15 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του, ποσό στο οποίο δεν έφτασε η πρόταση των Πειραιωτών.

Παράλληλα, καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξε και ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού από τους ομίλους του Champions League, καθώς η συμμετοχή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση αποτελούσε βασικό κίνητρο για τον 28χρονο μεσοεπιθετικό.

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