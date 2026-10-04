Βαθμολογία Super League 2: Οδυνηρή ήττα για Πανιώνιο - Δεύτερο τρίποντο για Αστέρα AKTOR B'

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της πέμπτης αγωνιστικής.

Βαθμολογία Super League 2: Οδυνηρή ήττα για Πανιώνιο - Δεύτερο τρίποντο για Αστέρα AKTOR B'
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Με το ίδιο σκορ (2-0) και νικητές τους γηπεδούχους ολοκληρώθηκαν οι δύο σημερινές αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Στην πρωτεύουσα της Ηλείας, ο Πύργος έβαλε «φρένο» στον Πανιώνιο με δύο γκολ του Μανσούρ μετά το 90ό λεπτό (90΄, 90΄+6) ανακόπτοντας την πορεία των φιλόδοξων «κυανέρυθρων».

Ο Αστέρας AKTOR Β' από την πλευρά του, χρειάστηκε ένα εξάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο για να «καθαρίσει» τον αγώνα με την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Τα αποτελέσματα

Νίκη Βόλου – ΑΕΛ 2-2

Πανθρακικός – Πανσερραϊκός 1-1

Πύργος – Πανιώνιος 2-0

Αστέρας AKTOR Β' – Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0

Ζάκυνθος – Απόλλων Καλαμαριάς 5/10

ΠΑΟΚ Β' – Ελλάς Σύρου 5/10

Νέστος Χρυσούπολης – Μαρκό 5/10

Ολυμπιακός Β' - Καλλιθέα 14/10

Η βαθμολογία

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*Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ επέβαλε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

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