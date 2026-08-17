Παναιτωλικός: Επαγγελματικό συμβόλαιο για τον Αλμπάνη

Την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον Αριστείδη Αλμπάνη ανακοίνωσε ο Παναιτωλικός.

Ο 19χρονος επιθετικός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Αγρινίου, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική του πορεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Ο Αριστείδης Αλμπάνης υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο που έχει τριετή διάρκεια. Γεννήθηκε στις 01.06.2007 στην Θεσσαλονίκη όπου έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα. Το καλοκαίρι του 2024 εντάχθηκε στα Τμήματα Υποδομής του Παναιτωλικού και αγωνίστηκε στην ομάδα Κ19. Συμμετείχε σε προπονήσεις της ανδρικής ομάδας και από τον Ιούλιο ακολουθεί την προετοιμασία έχοντας συμμετοχή στους φιλικούς αγώνες».