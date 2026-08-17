· Κηφισιά

Στην Κηφισιά ο Βαγγέλης Μαγγανάς

Τα χέρια με την Κηφισιά έδωσε ο Βαγγέλης Μαγγανάς, με τον 23χρονο μέσο να συνεχίζει την καριέρα του στην ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Στην Κηφισιά ο Βαγγέλης Μαγγανάς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βαγγέλης Μαγγανάς έπεισε τον Σεμπάστιαν Λέτο ότι αξίζει μία ευκαιρία να υπέγραψε συμβόλαιο με την Κηφισιά, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ των βορείων προαστίων.

Ο 23χρονος μέσος, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί ως τώρα σε επαγγελματικό επίπεδο, συμμετείχε στην προετοιμασία της ομάδας και στα φιλικά παιχνίδια και κέρδισε τη δυνατότητα να δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε υψηλό επίπεδο.

Ο Μαγγανάς ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του ΑΟ Κερατέας, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα του Αστέρα Καισαριανής και την περσινή αγωνιστική περίοδο βρισκόταν στον Σαρωνικό Αναβύσσου, αγωνιζόμενος στο πρωτάθλημα της Γ΄ εθνικής.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Βαγγέλη Μαγγανά, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος.

Γεννημένος στις 17 Οκτωβρίου 2003, ο Βαγγέλης Μαγγανάς ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του ΑΟ Κερατέας, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα του Αστέρα Καισαριανής. Την περσινή αγωνιστική περίοδο βρισκόταν στον Σαρωνικό Αναβύσσου.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία.»

https://www.instagram.com/p/DcJAP6Fsopk/
COMMENTS
LATEST NEWS
19:15 SUPER LEAGUE

Αλλαγή ώρας στο Ολυμπιακός - Ατρόμητος για την πρεμιέρα της Super League

19:07 CHAMPIONS LEAGUE

Βελάσκεθ: «Σεβασμός στην ΑΕΚ αλλά χωρίς φόβο, θα μπούμε γενναία για τη νίκη»

19:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-3: Σούζα… στο Ελ Πάσο και πρόκριση

18:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE: Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-3 (τελικό)

18:53 SUPER LEAGUE

Στην Κηφισιά ο Βαγγέλης Μαγγανάς

18:27 EUROLEAGUE

Ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ο Νίκολα Κάλινιτς

18:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Γυναικών: Στο Παγκρήτιο η μεγάλη αναμέτρηση με την Αγγλία

17:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE: Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης, το παιχνίδι για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας

17:43 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Οι 5 πιο ακριβές πωλήσεις στην ιστορία του «Δικεφάλου» - Στην κορυφή ο Κωνσταντέλιας

17:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο τιμόνι της Τσερνομόρετς ο Φώτης Τακιανός

17:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημη η μεγάλη μεταγραφή: Ανακοινώθηκε από τη Ντόρτμουντ ο Κωνσταντέλιας

17:08 SUPER LEAGUE

Αποχαιρέτησε τον Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ: «Thank you Giannis»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας