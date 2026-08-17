Στην Κηφισιά ο Βαγγέλης Μαγγανάς

Ο Βαγγέλης Μαγγανάς έπεισε τον Σεμπάστιαν Λέτο ότι αξίζει μία ευκαιρία να υπέγραψε συμβόλαιο με την Κηφισιά, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ των βορείων προαστίων.

Ο 23χρονος μέσος, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί ως τώρα σε επαγγελματικό επίπεδο, συμμετείχε στην προετοιμασία της ομάδας και στα φιλικά παιχνίδια και κέρδισε τη δυνατότητα να δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε υψηλό επίπεδο.

Ο Μαγγανάς ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του ΑΟ Κερατέας, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα του Αστέρα Καισαριανής και την περσινή αγωνιστική περίοδο βρισκόταν στον Σαρωνικό Αναβύσσου, αγωνιζόμενος στο πρωτάθλημα της Γ΄ εθνικής.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Βαγγέλη Μαγγανά, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος.

Γεννημένος στις 17 Οκτωβρίου 2003, ο Βαγγέλης Μαγγανάς ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του ΑΟ Κερατέας, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα του Αστέρα Καισαριανής. Την περσινή αγωνιστική περίοδο βρισκόταν στον Σαρωνικό Αναβύσσου.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία.»